Nestleder i SV, Kirsti Bergstø, sier partiet vil slåss for å bedre minstepensjonistenes kår når forhandlingene om statsbudsjettet begynner i høst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

SV-topp varsler ny kamp for minstepensjonistene

Kampen for en mer verdig pensjon for minstepensjonister blir sentralt for SV når forhandlingene med regjeringen om statsbudsjettet begynner.