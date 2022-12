SV-topp advarer mot kampvotering og splittelse

Fredag varslet Kirsti Bergstø (41) at hun stiller som kandidat til å overta som partileder etter Audun Lysbakken, som går av på SVs landsmøte i mars.

Bergstøs lansering kom etter at Kari Elisabeth Kaski (35) gjorde det klart at hun ikke har tenkt å slåss for å bli partileder. Kaski tapte en kampvotering mot Torgeir Fylkesnes om nestledervervet i 2019.

Bergstø utelukker imidlertid ikke at hun vil kjempe for ledervervet og stiller til kampvotering på SVs landsmøte.

HAR IKKE BESTEMT SEG: Kari Elisabeth Kaski har gjort det klart at kun hvis et klart flertall i partiet støtter henne er hun aktuell som lederkandidat. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det ville ha vært dumt både å utelukke det og å si at man skulle være klar for det. Det er en prosess som skal gå, og en situasjon man må ta stilling til hvis det skulle bli aktuelt, sa Bergstø til TV 2.

SVs varaordfører i Trondheim Mona Berger advarer om at en kampvotering om hvem som skal bli ny leder i SV etter Lysbakken vil være skadelig for partiet.

– En kampvotering bidrar til å forsterke uenighet og forskjeller. At vi skal drive med kampvotering om ledervervet er uklokt, sier Berger til TV 2.

– Vi har ikke råd til oss og dem, understreker hun.

Berger har bakgrunn som fylkesleder i Fellesorganisasjonen i Trøndelag og var første vararepresentant for SV i Sør-Trøndelag. Hun legger ikke skjul på at det er uenighet internt i SV om politiske saker, og mener det er svært viktig at en ny leder er samlende.

– Det er politisk uenighet, til dels om store politiske saker, og en ny leder må heller samle enn øke skillelinjene, sier hun.

Roser Kaski for å være ærlig

Hun er glad for at Kaski har gitt partiet klar beskjed om at hun bare stiller hvis hun opplever at det er et flertall i partiet som støtter henne.

– Hun er ærlig og tydelig på at hun ikke ønsker å bidra til splittelse. Valgkomiteen må sørge for å ha hånden godt på pulsen når de innstiller lederkandidat, sier Berger.

Hun mener Kaski vil være den beste til å overta ledervervet etter Lysbakken.

– Jeg har et godt forhold til begge, men ut fra det jeg anser er viktig for partiet og organisasjonen så heller jeg mot Kaski som leder, sier Berger.

Mener det ikke er fløyer

SV-toppen mener det er feil at SV er splittet i en venstre- høyre-akse.

– Det er etter min mening konstruert. Det er uenighet i sak mer enn at det er en vestre- og en høyre-fløy i partiet.

Berger sier hun har inntrykk av at det er de som er plassert på venstrefløyen, som er opptatt av fløyer.

Bergstø regnes som kandidat på venstresiden i partiet, og har i forbindelse med lanseringen gitt uttrykk for at hun mener SV har et større potensial i samarbeidet med fagbevegelsen.

– Hun anses å ha god kontakt med fagbevegelsen?

– Det har Kaski, også. Jeg kommer fra fagbevegelsen selv og er blitt plassert på høyresiden uten at jeg vet hvorfor, sier SVs varaordfører i Trondheim.

– En ny lederen tar over et parti som har vokst seg større de senere år, og må kunne samle både den harde kjerne som har vært med siden de startet i SU, og medlemmer som har kommet til i voksen alder, mener hun.