SV-politiker: – Grov forsømmelse av de mest sårbare

Tirsdag kveld i 21.30-tiden ble en mann funnet blodig og livløs med stikkskader på en terrasse utenfor en bolig i bydelen Laksevåg i Bergen.



Åstedet for knivdrapet i Bergen benyttes av kommunen for blant annet å bosette bostedsløse. Drepte og siktede har begge tilknytning til adressen som er godt kjent for politiet.

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap. Både siktede og den drepte skal ha tilknytning til adressen.

– Rystende

– Drapet er rystende og at det finner sted i et leilighetsbygg som benyttes av Bergen kommune til å innlosjere bostedsløse, er alvorlig, sier SV-politiker Diane Alexandra Berbain.

En kvinnelig beboer som TV 2 snakker med fredag kveld i det hun låser seg inn, svarer kort på spørsmålet om hvordan hun opplever å bo i leilighetsbygget:

– Nei, jeg føler meg ikke så trygg når slikt skjer på terrassen i samme hus som jeg bor.

TV 2 har i en rekke saker satt søkelys på boforholdene for bostedsløse i Bergen. I etterkant har Statsforvalteren avdekket lovbrudd. Og kommunens eget kontrollutvalg fikk sist høst iverksatt to undersøkelser for å avdekke svikt.



Sikkerhetsnett

– Kommunen er vårt siste sikkerhetsnett, men igjen får vi bekreftet at kvaliteten i kommunens midlertidige botilbud er uforsvarlig, med grove forsømmelser mot de mest sårbare, sier Berbain til TV 2.

Berbain viser til Statsforvalteren som i sin rapport legger til grunn at «kommunen bryter loven hver gang kommunen tilbyr en bolig som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for midlertidige botilbud».

KIRMTEKNIKERE: Politiet på åstedet i leilighetsbygget i Laksevåg i Bergen. I dette bygget har Bergen kommune i årevis innlosjert rusavhengige mennesker som tidvis også sliter med psykiske utfordringer. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Dette leilighetsbygget har i årevis blitt benyttet av kommunen og det fremstår som problematisk, når en ser hva Statsforvalteren har påpekt.

Hun krever at tilsyn og rett kompetanse må være til stede.

Menneskerettigheter brytes

– Dette var en prioritert tilsynssak for Statsforvalteren. Etter at rapporten ble levert lovet byråden handling, men vi kan ikke se at budsjettet for 2024 er rigget for å møte disse nødvendige tiltakene.

Berbain vil at byrådet nå skal sikre en grundig gjennomgang av rutinene for å sikre forsvarlig botilbud til de mest sårbare i tråd med lovverket og menneskerettighetene.

– Vi kan ikke videreføre en kultur hvor menneskerettighetene brytes, fastslår Berbain.

I rapporten fra Statsforvalteren påpekes det også at kommunen «bryter loven når den foreslår og/eller legger til rette for et privat leieforhold der boligen ikke tilfredsstiller de kvalitetskravene som gjelder for midlertidige botilbud.»

FANT LOVBRUDD: Øystein Breirem Jacobsen er seksjonssjef hos Statsforvalteren i Vestland som har avdekket lovbrudd knyttet til Bergen kommune og oppfølgingen av bostedsløse. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Kommunalt samarbeid

TV 2 er kjent med at leilighetsbygget blir benyttet av Bergen kommune for å innlosjere mennesker som trenger tak over hodet. Kommunen har for flere leietakerne stilt opp som garantist i forhold til utleier.

– Vi er ikke kjent med identiteten til avdøde og siktede knyttet til hendelsen, har seksjonssjef Lars Ove Breivik i Bergen kommune opplyst til TV 2.

Han opplyser at adressen tidvis fungerer «som et krisetiltak for mennesker som står uten bolig og et av flere private bygg som kommunen benytter for å innlosjere mennesker som trenger tak over hodet via Nav».

Statsforvalteren har bedt om tilbakemelding innen 19. januar i forbindelse med kommunens plan for retting av de påpekte lovbruddene.

– Byråden må gjennomgå bruken av ressursene, av det strukturelle som ikke gir effekt, og snu hver stein for å rydde opp, krever Berbain.

Berbain og Torstein Dahle i Rødt kommer til å kreve en redegjørelse til Utvalg for helse og sosial på et møte om kort tid, som omfattet tilsynsrapporten fra Statsforvalteren.

– Vi forutsetter at behandling av tilsynet blir framlagt som sak for utvalget så snart konklusjonene fra tilsynet er besvart fra kommunens side, avslutter Berbain.