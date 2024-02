SV-politiker, debattant og forsker Ottar Brox (91) er død

Familien bekrefter dødsfallet overfor NRK.

Som stortingsrepresentant satt SV-eren Ottar Brox for Troms i perioden 1973 til 1977. Han var en lederskikkelse i utviklingen av SV som et distriktsparti.

– Han insisterte på at det man kalte et godt liv i et kyst- og bygdesamfunn, også skulle telle når sentralmyndighetene skulle legge sin politikk, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Han var min forgjenger i Troms og min læremester i fiskeripolitikk. Arven hans lever i beste velgående, sier Fylkesnes.

– En kjempe i norsk politikk

De to har hatt jevnlig kontakt opp gjennom årene.

– Nå kommer det en stor melding om fiskeripolitikken på Stortinget. Jeg hadde håpet at vi skulle fått den på Broxsk kurs mens han var i live. Nå får vi gjøre det til ære for ham, sier SV-nestlederen.

SV-leder Kirsti Bergstø kaller Brox for en kjempe i norsk politikk

– Det var veldig trist å motta beskjeden om at Ottar Brox har gått bort. Han var en kjempe i norsk politikk, i utviklingen av SV, og sentral i kampen for at folks liv må være utgangspunktet for politikken, ikke ekspertløsninger. Han har satt sterke avtrykk i SVs politikk for distriktene, for kysten, for fiskeri. Ideer han fikk kjeft for da han la dem fram er i dag allemannseie, skriver Bergstø i en kommentar sendt til NTB.

– Ottar levde i tråd med en idé om at makta skal komme nedenfra og at kystens ressurser må komme lokalsamfunnene til gode. Han la ned en uvurderlig innsats i norsk offentlighet gjennom seksti år. Vi kjemper videre for ham, lover hun.

OSLO 1989: SV hyllet sin gamle partileder Hanna Kvanmo med en bok hvor venner og gamle motstandere skrev om hennes person og innsats i politikken. Her er hun sammen med to av bidragsyterne, Oddrun Pettersen (t.v.) og Ottar Brox. Foto: Bjørn-Owe Holmberg. Foto: Bjørn-Owe Holmberg / NTB

Hedret av UiT

Ottar Brox var ifølge Wikipedia medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og var æresdoktor ved universitetene i St. JohnŽs (Canada), Aberdeen og Tromsø (UiT). Han skrev en rekke populærfaglige bøker og artikler.

Ved UIT ble han hedret i anledning 90-årsdagen i 2022. Der ble Brox sine bidrag til akademia, norsk politikk og samfunn løftet fram.

– I 1966 skrev Ottar Brox boka «Hva skjer i Nord-Norge?» der han kritiserte trålindustriens inntog i fiskeriene. Boka fikk stor oppmerksomhet og bidro til økonomiske overføringer til Nord-Norge. Fra 1970-tallet og helt fram til i dag, har Brox gjort seg bemerket både som politiker og samfunnsforsker, skrev UiT den gang.

Brox var også opptatt av miljøet og klimaendringene. I 2009 ga han ut boka «Klimakrisen, hva kan vi gjøre?».