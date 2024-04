SV krever svar fra regjeringen: – Veldig lett å skjule seg

KRITISK: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener regjeringen bruker for lang tid på å utrede spørsmålet om tinglysningsplikt. I dag er tinglysning frivillig, slik at reelt eierskap til for eksempel hytter og boliger kan holdes skjult. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Regjeringen har dratt føttene etter seg, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun ser med stort alvor på avsløringene som TV 2 kom med i helgen om det som på folkemunne kalles «russerhyttene».

Hyttene, som har fri sikt ned til den militære flystasjonen på Bardufoss, har eiere med klare koblinger til den russiske makteliten.

HER LIGGER «RUSSERHYTTENE»: Flere russere med bånd til Putins regime eier hytter midt i et av Norges viktigste militære områder i nord. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det er i tråd med det som SV har fryktet, nemlig at det norske eiendomsmarkedet er veldig velegnet for at både russere og andre kan skjule sitt eierskap, sier Kaski.

– Derfor trenger vi mye mer åpenhet om hvem som eier hva i Norge, fastslår hun.

Stiller spørsmål

SV tar nå avsløringen inn i Stortinget i form av et skriftlig spørsmål til kommunal- og distriksminister Erling Sande (Sp).

Der ber de spesifikt om svar på hvorfor en tinglysningsplikt ennå ikke er kommet på plass i Norge:

«TV 2 har avslørt at den russiske makten eier hytter som kan avsløre sikkerhetsopplysninger om det norske Forsvaret. I dag vet vi fortsatt ikke hvem som eier hvilke eiendommer i Norge. Det på tross av at SV har fått gjennomslag for åpenhet om dette gjennom en plikt til tinglysning ved eiendomskjøp. Men dette har enda ikke kommet på plass, og spørsmålet er derfor når ministeren har tenkt til å realisere dette og øke åpenheten om eierskap av eiendom i Norge?»

FRIST: Kommunal- og distriksminister Erling Sande (Sp) har seks virkedager på seg til å svare Stortinget om hvorfor regjeringen ikke har innført en plikt til tinglysning. Dette bildet ble tatt i januar. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Statsråden har seks virkedager på seg til å svare Stortinget.

Han har tidligere forklart til TV 2 at regjeringen ser på spørsmålet om tinglysningsplikt i en større sammenheng.

Ingen oversikt

De tre russiskeide hyttene TV 2 har skrevet om ved Bardufoss, er riktignok tinglyste.

Men fordi tinglysning ikke er obligatorisk, finnes det ingen komplett oversikt over hvem som eier for eksempel hytter og boliger i Norge.

Det er dette SV vil til livs.

– Og avsløringen fra TV 2 understreker hvor mye det haster å få på plass den åpenheten, for å bekjempe spionasje fra andre stater, men også for å bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking, sier Kaski.

– Vi ønsker en tinglysningsplikt, men også å avskaffe bruken av blankoskjøter, sånn at man rett og slett skal vite hvem de reelle eierne av en eiendom er.

Har ventet siden 2021

Så liberalt er nemlig regelverket, at man kan kjøpe eiendom med såkalt blankoskjøte. Det er et skjøte som er undertegnet av selger, men der feltet for kjøper står tomt.

Praksisen har vært omdiskutert lenge, og allerede i budsjettavtalen med SV fra høsten 2021 gikk Støre-regjeringen med på å utrede både bruken av blankoskjøter og en plikt til tinglysning ved eiendomskjøp. Men regjeringen har ikke nådd noen konklusjon:



Da den ferske stortingsmeldingen «Felles verdier – felles ansvar» ble lagt fram rett før påske, var budskapet igjen at regjeringen ville «utrede» spørsmålet.

RUSSISKEID: Parabolantenner med kyrillisk skrift på veggen til den ene av de tre russiskeide hyttene i Målselv Fjellandsby ved Bardufoss. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Kaski mener det en skandale at bruk av blankoskjøter fortsatt er lov.

– Vi har et brennhett boligmarked. Men det er også veldig lett å skjule seg, å skjule hvem som eier de ulike leilighetene eller husene og hyttene, og på den måten skjule profitt fra kriminalitet eller skjule penger hvis man står på sanksjonslister og er russisk, for eksempel, påpeker hun.

– Det må vi ta et oppgjør med.

Støre lover å ta grep

Også Høyre har flere ganger etterlyst innføring av plikt til tinglysning i Norge.

– Regjeringen har i snart to år sagt at det skal innføre en tinglysningsplikt. Justisdepartementet har jobbet med dette lenge, men det er fremdeles ikke blitt lagt frem. Nå begynner det å haste, sier utenriks- og forsvarskomiteens leder Ine Eriksen Søreide (H) da hun kommenterte TV 2s funn lørdag.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble konfrontert med TV 2s avsløringer, signaliserte han at regjeringen kommer til å ta grep.

LOVER Å HINDRE KJØP: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var lørdag klar på at aktører vi ikke er trygge på, ikke skal få kjøpe seg inn nær norske forsvarsinstallasjoner. Foto: Mathias Moen / TV 2

– Dette illustrerer at det er noe vi må følge veldig nøye med på. Hvem er det som eier eiendommer i Norge? Hvor er de lokalisert, og kan det være en sikkerhetstrussel? Vi har et fritt eiendomsmarked i Norge, men de siste årene er vi blitt mer klar over at det også hefter sikkerhetsspørsmål, sa han og la til:

– Vi skal hindre at det kommer oppkjøp fra aktører vi ikke er trygge på i nærheten av slike installasjoner.