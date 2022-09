SV henter fram forslag om «Statsstrøm» til alle

SV diskuterte en slik ordning da strømprisene for alvor begynte å skyte i været i desember i fjor. Det statlige selskapet skal kunne tilby rimelige fastprisavtaler.

Forslaget er aktuelt når Stortinget samles til et ekstramøte 19. september, bekrefter fungerende SV-leder Kirsti Bergstø overfor VG. Formålet er å tilby strøm til priser som folk kan leve med, sier hun.

– Vi vil rett og slett avvikle strømsalgselskapene slik at staten kan selge strømmen til en forutsigbar pris, og i et toprissystem der et vanlig forbruk koster noe, og luksusforbruk har en annen pris. Det skal være billigere å varme badet hjemme enn å varme badebassenget på hytta, sier Bergstø.

Utfordringen får kjølig mottakelse hos Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet.

– Jeg er i tvil om et nytt statlig selskap er svaret på denne utfordringen. Samtidig er jeg er enig med SV i at vi trenger langsiktige, permanente løsninger for strømmarkedet. Regjeringen vil derfor legge til rette for et bedre tilbud av fastprisavtaler som kan gi økonomisk forutsigbarhet til de som trenger det, skriver hun i en epost til VG.

Regjeringen jobber med å få en opprydning i sluttbrukermarkedet for strøm, sier hun. Det omfatter et forslag som skjerper kravene til hvilken informasjon kunder skal få i markedsføring og på fakturaen.