– SV har tatt over Aps rolle

- OVERTAR FOR AP: I sin siste landsmøtetale som partileder gikk Audun Lysbakken offensivt ut mot Arbeideråpartiet. Han mener SV nå har overtatt rollen som den sterkeste fornyeren av velferdsstaten. Foto: Gorm Røseth / TV 2

I sin landsmøtetale sa, og argumenterte Lysbakken for at SV nå har tatt over Arbeiderpartiets tradisjonelle rolle som fornyer av velferdsstaten.

Lybakken viste til barnehagereformen, SFO-reformen og den nettopp påbegynte tannhelsereformen som SV kjempet for å få inn på årets statsbudsjett.

– Hva har disse tre store reformene til felles? Initiativet ble tatt av SV, og de ble og blir gjennomført av SV, konkluderte Lysbakken.

Han konstaterte også at tidligere Partisekretærs Haakon Lies oppskrift om alltid å gå til valg på en stor velferdsreform er noe Ap ikke lenger driver med.

Takket Spetalen og Sissener

Lysbakken spøkte også med milliardærenes flukt til Sveits. Både restauranter og turisttilbud med ramset opp før SV-lederen presiserte:

– Sikkert fint, men vi vet jo hva det egentlig handler om. Å slippe å betale skatt. Disse menneskene vender Norge ryggen, konstantere Lysbakken til stor applaus fra salen.

Deretter sendte han en spøkefull takk til milliardærene og investorene Øystein Stray Spetalen og Jan Petter Sissener.

– Takk for all oppmerksomheten dere har gitt meg og SV gjennom alle disse årene. Det har virkelig hjulpet oss med å få fram poenget. Jeg glemmer dere aldri!