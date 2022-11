SV-frist for lederkandidater fredag – ingen favoritter har meldt seg

– Vi har satt en myk frist 25. november. Så har vi forståelse for at dette er en stor beslutning å ta, sier valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt, og legger til:

– Mange vurderinger må gjøres og hensyn tas. Hvis de trenger mer tid, er ikke det en absolutt frist.

TV 2 har snakket med en rekke kilder med innsikt i de heteste lederkandidatenes vurderinger.

De to sittende nestlederne Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski er de tre potensielle kandidatene som blir hyppigst nevnt.

Foreløpig sitter de alle på gjerdet, får TV 2 opplyst.

– Vil legge til rette

Audun Lysbakken meldte for to uker siden om at han ikke vil ta gjenvalg som SV-leder, og begrunnet dette med at han vil ha mer tid til familien. Debatten om det går an å være partileder i dag og samtidig ha små barn, har rast siden Une Bastholm trakk seg som MDG-leder i august.

Skogholt forstår at dette er grundige vurderinger de aktuelle må ta.

– Jeg tror SV vil være opptatt av å legge til rette for at folk i ulike livssituasjoner skal kunne være partileder, men det handler også om hvilke forventninger man har til seg selv og hvor mye man vil stille opp.

KANDIDAT?: Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: Frode Sunde / TV 2

– Fordel med minst én

Valgkomiteen har møte under SVs landsstyremøte førstkommende helg.

– Målet da er å få snakket med så mange som mulig i landsstyret og sentralstyret, både om ledervervet og de andre vervene vi må lage en innstilling til, sier Skogholt.

– Hadde det vært en fordel om dere visste til det møtet hvem som er lederkandidater?

– Det hadde vært en fordel om det er minst én kandidat innen 1. februar, sier Skogholt.

Verken Bergstø, Fylkesnes eller Kaski har så langt meldt valgkomiteen at de er aktulle for å påta seg ledervervet i SV når Audun Lysbakken går av på partiets landsmøte neste år.

Valgkomiteen skal ha klar en innstilling 1. februar, og så velges Lysbakkens etterfølger i mars 2023.

Støtte til både Kaski og Bergstø

Fylkeslagene har frist til 20. desember til å spille inn lederkandidater, men allerede denne uken har flere fylkeslag valgt å spille inn kandidater.

Rogaland SV har etter et representantskapsmøte lørdag spilt inn at de ønsker at Bergstø skal overta etter Lysbakken.

KANDIDAT?: Nestleder Kirsti Bergstø (SV) fungerte som leder da Audun Lysbakken var i pappapermisjon. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vi er imponert over jobben Bergstø gjorde da Lysbakken var i pappapermisjon. Hun har en god relasjon til fagbevegelsen, og har den sosialistisk politikken i ryggraden. Jeg er veldig spent hvem på hvem som nå stiller. Foreløpig er det veldig stille, sier fylkesleder i Rogaland, Anniken Heimdal Tjøstheim.

Fylkeslederen i Nordland, Åshild Pettersen, var blant dem som personlig har løftet fram Bergstø som en potensiell ny leder, mens Oslo SVs fylkesleder Sunniva Holmås Eidsvoll har trukket fram Kaski. Ingen av disse fylkeslagene har gjort formelle vedtak i fylkesstyret ennå om en lederkandidat.

Vil ha Fiskaa som nestleder

Valgkomiteens leder opplyser om at både Fylkesnes og Bergstø har stilt seg til disposisjon for å bli gjenvalgt som leder.

Men dersom en av dem blir leder, frigjør det en plass som nestleder, og til den plassen har Rogaland SV foreslått sin egen stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa.

SPILT INN SOM NESTLEDER: Ingrid Fiskaa (SV) er i dag stortingsrepresentant fra Rogaland for SV. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Ingrid er vår egen. Hun har gjort en veldig god jobb på Stortinget, og har lang erfaring fra politikken kommunalt, i fylket og nasjonalt, sier Tjøstheim.

Det stormet rundt Fiskaa i vår da hun advarte svenskene om å melde seg inn i Nato.

«Eg synest det er stas å bli føreslått. Eg ønskjer å bidra til å bygga SV som folkeparti, med sterk oppslutning i heile landet.» skriver Fiskaa i en kommentar til TV 2.

Fiskaa har prøvd seg på å bli nestleder før, men tapte knepent mot Bård Vegar Solhjell i 2007.

Ungdommen vil ha Kaski

Før helgen varslet SVs ungdomsparti, Sosialistisk Ungdom (SU), at de ønsker Kari Elisabeth Kaski som partiets neste leder.

Et enstemmig sentralstyre i SU peker på Kaski.

SPILT INN KASKI: SU, med leder Synnøve Kronen Snyen i spissen, har vedtatt at Kaski er deres kandidat. Foto: SU

– I en tid preget av kriser må SV gi folk håp om at et rettferdig samfunn er mulig. Kari Elisabeth Kaski har i forhandlinger med regjeringen vist at hun klarer å få til store gjennomslag for rettferdig fordeling, nye velferdsreformer, klimakutt og internasjonal solidaritet, sa SU-leder Synnøve Kronen Snyen til TV 2 forrige uke.

Hun mener Kaski har vært avgjørende for å skape medlemsvekst og økt oppslutning for SV.

– Kaski er inkluderende, populær og tillitsvekkende. Det er viktige egenskaper som partileder, sa Snyen.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Bergstø, Fylkesnes eller Kaski om hvordan de stiller seg til lederspørsmålet tett opp til den første fristen.