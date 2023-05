Suste forbi politihuset – får boten halvert

Med to halvlitere innabords rullet elsparkesyklisten forbi politiet i høy hastighet. Nå unngår 33-åringen fengsel, men vurderer likevel å anke en gang til.

HØY FART: Mannen kjørte en elsparkesykkel uten hastighetssperre, med 1,13 i promille, forbi to politibetjenter i Sandnes. (Illustrasjonsfoto) Foto: P. Qvist / Colourbox

En lørdag ettermiddag i oktober 2021 sto to politibetjenter utenfor politihuset i Sandnes.

Brått ble en av dem oppmerksom på en mann på elsparkesykkel som kom susende forbi.

Hastigheten var såpass høy at politibetjentene satte seg i bilen, slo på blålysene og fulgte etter.

Nektet å stanse

I en bakke tok politibilen elsparkesyklisten igjen.

Da la politibilen seg foran, før den ene politibetjenten hoppet ut av bilen og løp mot mannen for å få kontroll på han.

Men mannen svingte unna, satte opp hastigheten og kjørte inn i et boligområde der biler ikke kunne kjøre inn.

Da politibetjentene litt senere så mannen komme tilbake mot dem igjen ved politihuset, satte de bilen på tvers i veibanen.

Mannen kom borti bilen, falt av sparkesykkelen og ble satt håndjern på.

UKLART: Det har lenge vært uklart hvor høyt man skal bøtelegge promillekjøring med elsparkesykkel. En avklaring fra Høyesterett i vinter har omgjort flere saker og også gitt mildere dommer. (Illustrasjonsfoto) Foto: Gorm Røseth / TV 2

Øl og hasj

I fjor høst ble mannen dømt til 18 dagers fengsel i Sør-Rogaland tingrett. Han ble også dømt til å betale en bot på 65.000 kroner.



Etterforskningen avdekket at mannen, uten gyldig førerkort, kjørte en elsparkesykkel som kunne gå i en hastighet på minst 54 km/t.

I Norge er det krav om at elsparkesykler skal ha hastighetssperre som gjør at det er umulig å kjøre fortere enn i 20 km/t.

I tillegg stanset han altså ikke for politiet.

Hvor fort han faktisk kjørte forbi politihuset er ikke kjent, men retten la til grunn at han «holdt høy hastighet og at det var mye trafikk i området».

Blodprøve ble tatt og den viste påvirkning av alkohol og THC, som er virkestoffet i hasj. Påvirkningen tilsvarte over 1,13 i promille.

Mannen skal ha drukket to halvlitere med øl før kjøreturen og røykt hasj dagen før.

Slipper fengsel

Men mannen anket dommen og i forrige uke møtte han i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

Her ble resultatet noe annerledes.



Straffen nedjusteres til 15 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

I tillegg blir boten fastsatt til 30.000 kroner, altså over en halvering av boten fra tingretten.

Selv om straffen er mye mildere enn tingrettens, mener lagmannsretten at kjøringen medførte fare både for han selv og andre.

– Domfelte hørte også på musikk mens han kjørte, og det fremgår av tingrettens dom at domfelte forklarte at dette var grunnen til at han ikke hørte politiets sirener. Dette understreker farepotensialet ved kjøringen, skriver lagmannsretten.



OPPHEVET: En avklaring fra Høyesterett i vinter har gitt konsekvenser for flere strenge dommer for promillekjøring med elsparkesykkel. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Høyesterettsdom skaper ny presedens

Elsparkesykler ble populære fremkomstmidler da de plutselig dukket opp i flere norske byer for noen år siden.

Det var lenge uklart hva som skulle være straffenivået for dem som ble tatt for å kjøre sparkesyklene i ruset tilstand.

Etter flere oppsiktsvekkende saker der folk fikk klekkelige bøter for å fyllekjøre med elsparkesykler, ble Høyesterett av flere bedt om å gi en avklaring.

Den kom i februar i år. Høyesterett fastslo at promillekjøring på elsparkesykkel skal straffes vesentlig lavere enn promillekjøring med bil.

Siden den gang har flere fått dommene opphevet og bøtene kraftig redusert.

Vurderer å anke

Elsparkesyklisten i Sandnes er foreløpig det ferskeste eksempelet på det.

I dommen skriver lagmannsretten at tingrettens dom kom før Høyesterett skapte ny presedens.

I ankesaken i forrige uke la også aktor fram en påstand om straff som var vesentlig lavere enn det tingretten kom fram til i fjor høst.

Likevel vurderer 33-åringen å anke lagmannsrettens dom, grunnet dommen om betinget fengsel i 15 dager.

– Dommen er et resultat av Høyesteretts avklaring. Men det er dog fortsatt uavklart hvor grensen for fengselsstraff ligger og han vurderer nå om han vil anke dommen videre til Høyesterett, sier forsvarer Vetle André Mitchell Jensen til TV 2.