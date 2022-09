Surrogaten til kjendisparet: – Det var aldri min baby

SURROGAT: For tre år siden ble Knut Ivar Pelerud og Kjartan Haugen foreldre til Olivia Quinn. Amerikanske Megan var surrogat og er for første gang på besøk hos dem i Norge. Foto: God morgen Norge

Knut Ivar Pelerud og Kjartan Haugen vant Sommerhytta på TV 2 for tre år siden. Samme år ble de foreldre til Olivia Quinn, som kom til verden ved hjelp av en surrogat i USA. Surrogati er når en kvinne blir gravid, bærer fram og føder et barn for andre.

For første gang er den amerikanske kvinnen, Megan Grewohl, på besøk i Norge. Kvinnen de er evige takknemlige overfor, og som har blitt en nær venn av familien.

– Det var viktig for oss å holde kontakten, men først og fremst for Olivia, slik at hun skal vite hvor hun kommer fra. Selv om det ikke er Megan sine egg, da det er en annen kvinne som er donor, så er det allikevel viktig at hun vet hvem som har båret henne frem og gitt henne livet, forteller Knut.

– Stort å få den første klemmen

Megan, mannen hennes og deres to barn har vært på besøk i Norge i én uke. Det var stort for dem å endelig møte Olivia igjen, som nylig har fylt tre år.

– Det har vært en velsignelse, og vi er så heldige som får se bilder av henne hele tiden og endelig møte den lille jenta. Det var stort å få den første klemmen, forteller Megan, før hun fortsetter:

– Det å se henne som et lite menneske har vært så spennende. Og det virker som hun er virkelig glad i oss. Hun leker med min sjuåring og hun er et ekstra tilskudd til vår familie.

PÅ BESØK I NORGE: Megan og mannen og deres to barn er på besøk i Norge. Foto: God morgen Norge

Megan forteller at hun syns det er fint å se Knut og Kjartan som pappaer.

– Det har vært fantastisk. Jeg føler at vi fortsetter der vi slapp for tre år siden. Og det har vært en ære å være i deres by, i deres hjem og å få oppleve deres liv her i Oslo.

Dramatisk fødsel

Da Megan gikk gravid med Olivia, var det første gang hun var surrogat. Det skulle vise seg å bli en dramatisk fødsel.

– Navlestrengen kom i klem og Olivia mistet oksygen og blodtilførsel. Det var veldig dramatisk, for det var farlig både for Megan og Olivia, fordi den kunne sprekke, og da hadde Megan mistet mye blod. Så de ble hastet avgårde til keisersnitt, forteller Kjartan.

Keisersnittet ble en voldsom opplevelse, også for Megan.

– Det var traumatisk fordi jeg ikke visste hva som skjedde med Olivia. Jeg følte at de tok henne ut av meg, men jeg hørte ikke at hun gråt. Så ble jeg lagt i narkose og alt ble svart. Først mange timer senere fikk jeg vite hva som hadde skjedd.

– Hvordan er følelsene når noe sånt skjer?

– Det er jo helt forferdelig at noe sånt kunne ha skjedd, at hun ønsker å gjøre det for oss... Samtidig vet jo hun også at det å gå gravid ikke alltid bare er en dans på roser, allikevel velger hun å gjøre det for oss da, så det er jo bare helt rørende, sier Knut mens stemmen hans brister.

Et enkelt valg

I deres tilfelle ble det brukt et donoregg fra en annen kvinne, så Megan har ingen genetisk tilknytning til barnet.

Surrogati er per i dag ikke tillatt i Norge.

– For dem tror jeg ikke det var så mange muligheter. For meg gjorde det valget enkelt. Det føles trygt å gjøre dette i USA, hvor min trygghet og helse alltid var første prioritet, og det følte jeg virkelig, forteller Megan.

Det har vært viktig for pappaene å være åpne om hele reisen og prosessen mot det å få barn. De har også skrevet om dette i boka som heter «To pappaer».

– Det er først og fremst fordi vi aldri hørte om dette da vi var yngre. Så om vi kan gi andre et lite håp om at de også kan bli foreldre en dag, og informere, fordi det er mange som ikke vet nok om surrogati. De tror det er misbruk av kvinner, sier Knut før Kjartan fullfører setningen;

– Eller menneskehandel? Har alle rett til barn? Vi ville innom alle de tingene i boka og si noe om hvilke fordommer som finnes og prøve å besvare det så godt vi kunne, sier han.

– Det er en bok for å håndtere fordommer, og det er jo forskjellige situasjoner i forskjellige land - men hvordan snakker dere med Olivia om dette?

– Egentlig helt fra dag én, så har vi hatt mye kontakt med Megan og familien hennes. Vi viser bilder, vi får gaver, vi sender gaver og når vi ser bilder av Megan som er gravid med Olivia, så peker vi på magen hennes og sier: «Megan har lånt bort magen sin til Olivia», forklarer Knut og utdyper:

– Så når hun ser de bildene, så sier hun: «Olivia inni magen til Megan». Etter hvert vil hun forstå hva det betyr, forteller Knut.

BURSDAGSFEIRING: Den amerikanske familien var med på treårsfeiringen i hagen i kolonihytta til Knut og Kjartan. Foto: @knut.kjartan

– Det var aldri min baby

Megan forteller at hun har fått mange spørsmål om det å være surrogat.

– Ofte spør folk om hvordan det var å gi bort babyen, men det var aldri min baby, så jeg ga henne ikke bort. Jeg ga henne til pappaene.

Knut og Kjartan har nå vært fedre i tre år allerede, og de beskriver det som fantastisk.

PAPPAENE MED SIN NYFØDTE DATTER: Det er tre år siden Knut og Kjartan ble foreldre til lille Olivia. De beskriver det som fantastiske tre år. Foto: @knut.kjartan

– Det har vært fantastisk. Det er alle de gode stundene, som er sånne topper og lykkestunder som du aldri trodde du kom til å ha, men som du har med barn. Det er når hun kommer og sier: «Jeg savnet deg i natt, pappa» eller «jeg elsker deg, pappa», forteller Kjartan, før han legger til:

– Og så har du alle bekymringene, som spesielt Knut har, men også jeg selvfølgelig, som er de dype dalene igjen da, beskriver Kjartan.

Etter at Megan bar fram og fødte Olivia har hun selv blitt mor igjen på nytt.

– Ville du gjort det igjen?

– Jeg ville gjort det igjen for disse menneskene. Det er krevende å bygge en relasjon til ukjente, folk som er ukjente i begynnelsen. Og det er en lang prosess, så jeg ville kun gjort det igjen med noen jeg allerede kjenner, svarer hun.

– Hva betyr Megan for dere?

– Hun er en nær venn. Hun er ganske langt unna, men en som vi har knyttet sterke bånd til følelsesmessig. Hun har ingen morsrolle, men er en nær venn og familievenn, forteller Kjartan.