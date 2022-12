– Surrealistisk å se Debatten på NRK

Mandag aksjonerte fire forskere fra «Scientists Rebellion» i Trondheim under rushtrafikken inn mot bysentrum, ved å sette seg ned i veibanen og sperre for trafikken.

– Det er fordi vi som forskere ser at forskningen ikke blir lyttet til når det gjelder alvoret i klimakrisen, sier pressekontakt Thomas Haaland, som er postdoktor ved Institutt for biologi hos NTNU.

Mandagens aksjonister er altså ikke en del av Stopp oljeletinga, som har stått bak en rekke aksjoner det siste halvåret.

Haaland mener at forskere har et ansvar for å støtte Stopp oljeletinga og sier at de stiller seg hundre prosent bak deres krav og metoder.

Feilslått

Forskerne skriver i pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med mandagens aksjon at flere tiår med vitenskapelige rapporter ikke har hatt den nødvendige virkningen.

«Forrige ukes Debatten på NRK viste hvor enkelt media vrir på forskeres utsagn, da gjentatte uttalelser om bekymring og at situasjonen er svært alvorlig og krever sterk handling ble gjort om til overskrifter som “Klimaforskernes dom: Verden blir ikke ubeboelig”,» står det i pressemeldingen.

– Det var en surrealistisk opplevelse å se Debatten på NRK. Aktivistene og forskerne er i stor grad enige, og understrekte flere ganger at det er alvorlig og at grep må tas, mens budskapet fra NRK var at det var angsten som var problemet. Det virker feilslått fra oss. Vi trenger flere som bryr seg, ikke færre, utdyper Haaland.

SKAPTE KØ: Forskernes aksjon førte til kø inn mot sentrum mandag. Foto: Heidi Venæs / TV 2

– Har dere planer om flere aksjoner?

– Vi har ikke konkrete planer. Vi har gjort mye på den lovlige fronten til nå, med demonstrasjoner her i Trondheim, men vi har nok tenkt at vi ikke skal være fullt så snille lenger. Men vi holder oss selvfølgelig strengt til ikke-vold i aksjonene.

– Hva er det spesifikt dere reagerer på ved NRK-artikkelen?

– Det er vel det at hele planeten ikke trenger å være ubeboelig for at klimaet skal være et problem. Det er som å si at man ikke trenger tiltak for å hindre smittespredning hvis covid ikke tar livet av alle, sier Haaland.

Desperasjon

«Forskningen har vært krystallklar i flere tiår: Vi må velge mellom en levelig planet og fortsatt utvinning av fossile brensler. Hvis global oppvarming skal begrenses til under 1,5 C, som fastslått i Parisavtalen, kan det ikke være flere investeringer i ny olje og gass. Stans i oljeleting er det første steget Norges regjering kan ta for å sikre en levelig planet.» skriver aksjonistene også i pressemeldingen.

– Det har alltid vært vanskelig å få klimaspørsmål til å handle om folks dagligliv. Vi vet at det er alvorlig, men ikke nok til å fange oppmerksomheten. Det er en krise som har vært langt unna, både i tid og sted, men som nå kommer stadig nærmere, sier Haaland.

Han legger ikke skjul på at mandagens aksjon er et resultat av desperasjon.

– Ja, det er det. Det virker mer og mer som en illusjon at én vitenskapelig artikkel til skal utgjøre en forskjell, sier Haaland.

TV 2 har tilbudt Debattens programleder Fredrik Solvang muligheten til å kommentere uttalelsene fra Scientist rebellion, men han ønsker ikke å uttale seg.