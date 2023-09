Supermåling: Dette har ikke skjedd på nesten 100 år

I TV 2s aller siste måling før valgdagen har man regnet ut gjennomsnittet av alle målinger fra august og september.



Tidligere denne uken så det ut som at Arbeiderpartiet kunne ta igjen Høyre, men de siste dagene har Erna Solberg og de blå slått tilbake.

Det kan derfor se ut som at Høyre vil få den etterlengtede tittelen som Norges største parti etter årets kommunevalg, om målingene stemmer.



Det har ikke skjedd siden kommunevalget i 1924.

– Det ville vært en milepæl for oss, sier Høyre-leder Erna Solberg til TV 2.

– Går litt opp og ned

Det har vært en hektisk valgkamp med mye reising, møter med velgere og heftige debatter for Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Støre har fått god kritikk etter partilederdebattene, med to seksere og to femmere på terningen fra TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

– Jeg tar de debattene veldig på alvor, for det er den måten vi har til å møte hverandre, få frem vår politikk og forskjellene til de andre, sier Støre.



NORGE RUNDT: Støre har reist landet rundt for å drive valgkamp. Foto: Elias Engevik / TV 2

Det ser likevel ikke ut til å ha hjulpet på partiets oppslutning. Etter å ha vært Norges største parti i nesten 100 år kan det nå være slutt.

– I et demokrati så går det litt opp og ned. Jeg har jo opplevd at Arbeiderpartiet har fått mange prosent flere enn det det ligger an på målingene nå, men også dårligere uttelling i kommunene, sier Støre-



Det kan gå mot et politisk skifte i flere av de tradisjonelle Ap-bastionene, men Støre hevder at dette ikke er noe han tenker spesielt mye på.

– Det høres litt kjedelig ut, men for meg er egentlig alle kommunene like viktig. Det mener jeg dypt og inderlig, sier Støre.

– Tåler en vinternatt

Senterpartiet er det partiet som ifølge TV 2s måling går mest tilbake. På kommunevalget i 2019 fikk de en oppslutning på 14,4, mens de nå ligger an til å lande rundt 8.

I tillegg går også MDG kraftig tilbake. De kan ifølge TV2s supermåling bli det stortingspartiet med minst oppslutning, bak KrF og Rødt.

Dersom Ap får en oppslutning på 20,9 prosent, slik supermålingen viser, vil dette være det dårligste de har fått ved et kommunevalg siden 1920-tallet.



Selv om partiet kan ende opp med et historisk dårlig resultat mener Støre at de vil kjempe seg tilbake.

– Arbeiderpartiet har jo ganske god slitestyrke da. Vi tåler en vinternatt og vi kan gå på for det som er viktigst, sier Støre.



Han har ikke satt seg et indre mål om hva han håper oppslutningen vil være når valgdagen er over.

– Jeg sier bare at vi skal gjøre det best mulig og få flest mulig til å støtte sosialdemokratisk politikk, sier Støre.

– Krysser fingrene



Høyre har derimot satt seg flere konkrete mål for valget.

– Vi har et mål om å ta noen av de store byene og doble antall ordførere. Det er vårt viktigste mål, sier Solberg.

VALGKAMP: Erna Solberg driver valgkamp i Bergen helgen før valget 2023. Foto: Frode Hoff / TV 2

Det så lenge ut til at Høyre ville klare å ta en rekke av de største kommunene i Norge, men den siste tiden har denne utviklingen snudd noe.

– Vi har hele tiden sagt at vi regnet med at det ville bli et mye tettere valg når vi nærmet oss, sier Solberg.

Det har likevel vært en tydelig blå bølge på de fleste valgmålingene.

TV 2s supermåling viser at både Høyre, Frp, Krf og Venstre ligger an til å gjøre det bedre enn i 2023.



Også skolevalget ga et historisk godt resultat for de borgerlige. Solberg er derfor optimistisk før valgdagen.

– Jeg krysser fingrene for at det skal gå godt i veldig mange kommuner i morgen, sier Solberg.