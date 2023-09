Superkokkens kålrabiråd: – Veldig lite arbeid

TYGG: Victoria Kvamme (17) tar en smaksprøve av høstens kålrabiavling. Selv om stadig færre spiser grønnsaken, finnes det gode tips for å få kålrabi på menyen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Grønnsaken blir stadig mindre populær blant nordmenn. Men lite skal til for å gjøre kålrabien til en delikatesse, ifølge Michelin-kokk.

I rundt 400 år har kålrabi, eller kålrot, vært en en viktig del av norsk husmannskost.

Skrur man klokken frem til 2023, ser rotgrønnsaken ut til å ha mistet sin status som fast inventar på middagsbordet.

Tall fra Norsk opplysningskontor for grønnsaker forteller at det ble solgt 21 prosent mindre kålrabi i fjor, enn for 25 år siden. Det skriver NRK.



Nedgangen tilsvarer rundt 3000 tonn kålrabi for et år.

– Folk lager fancy mat

Ved landbruksskolen på Stend i Bergen lærer videregående-elever om jordbruk og å dyrke grønnsaker.

Lærer Kleopatra Delaveris mener kålrabiens nedgang er knyttet til status.

– Folk kjøper det som er kult og som man kan ha på pizza eller ferdigmat. Kulturen med å lage mat har gått litt bort, og når folk lager mat, lager de noe fancy. Dette er jo en hverdagsrett, men det passer til alt mulig, sier Delaveris.

ENTUSIAST: Kålroten har ikke lenger den statusen grønnsaken en gang hadde i Norge. Det håper læreren skal endre seg. Foto: Frode Hoff / TV 2

Læreren mener kålrabien, som kalles Nordens appelsin grunnet de høye nivåene av C-vitamin, burde stå på middagsbordet hos flere nordmenn.

– Man kan dyrke det overalt, det blir en god avling, og så er det veldig godt og sunt.



Michelin-kokkens anbefaling

Christopher Haatuft driver blant annet Michelin-restauranten Lysverket i Bergen.



Han mener nordmenn hadde hatt godt av å få flere rotgrønnsaker i repertoaret.

– Det er egentlig bare en stor nepe. Skreller du den, kan du mate fem personer. Det er veldig lite arbeid, og er godt.

Toppkokken har flere anbefalinger til å enkle gode løsninger med kålrabi.

– Når de er ferske er de veldig søte, så å pakke dem inn i trolldeig og la de bake i ovnen, blir veldig godt. Om det blir for komplisert, kan man hiv dem i ovnen bake dem lenge, så tar du på litt salt før du spiser.

KLAR: Michelin-kokken Christopher Haatuft har flere anbefalinger for å anvende kålrabien på en god måte. Her fra sjømatrestauranten hans i Houston, Texas. Foto: Frode Hoff / TV 2 (Arkiv)

Bergenseren anbefaler også å høvle kålrabien i tynne skiver, salte den og bruke som råkost.

– En kompis i Brooklyn høvler lange tynne strimler med kålrabi som tagliatelle, og så koker han den som pasta med svart trøffelsaus. Det er ikke så komplisert, du må bare ha en spiralskreller eller japansk mandolin, forteller Haatuft.

Mange nordmenn forbinder kålrabi med julemat. For den beste kålrabistappen, har Haatuft en klar oppfatning.

– Bruk masse smør og muskatnøtt. Ikke bruk potet eller gulrot, men kutt kålrabi i småbiter, kok den fort, damp av vannet og lag den med masse smør, anbefaler han.



JULEMAT: Christopher Haatuft har klare råd for å lage den beste kålrabistappen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– En bedre versjon av potet

Victoria Kvamme (17) er elev på Stend, og driver med grønnsaksdyrking både på skolen og på hjemmebane.

Hun sier kålrabien står på menyen sjeldnere enn hver annen måned.

– Men jeg blir ganske glad hver gang vi har det. Det er ganske godt, en bedre versjon av potet.

GRØNT: På Stend landbruksskole jobber elevene blant annet med dyrking av grønnsaker. Foto: Frode Hoff / TV 2

Selv har Kvamme latt seg inspirere av lærdommen fra skolen.

– Jeg prøver jo å dyrke poteter og grønnkål, og det gikk helt greit. De ble litt små, og sneglene tok mye av grønnkålen.

– Men ingen kålrot?

– Ingen kålrot, nei. Kanskje til neste år.

Merker nedgangen

Toten Kålrotpakkeri er landets største pakkeri for kålrabi. Også de har merket nedgangen i kålrabi-popularitet.



– Leveringskontraktene våre er jo reduserte over tid. Samtidig er vi positive, og mener at vi har livets rett, sier daglig leder Torgeir Narum.

Flere unge ikke kjenner til kålrabien. Det kan være grunnen til grønnsakens synkende popularitet, tror den daglige lederen.



– Vi må få markedsført kålrot mye sterke og bedre mot ungdom og unge voksne, mener Narum.