Sunnivas siste melding før hun ble drept: – Jeg hører bråk

HORDALAND TINGRETT (TV 2): Mannen som er tiltalt for å ha drept Sunniva Borgen, beskrives i retten som sjalu, aggressiv og kontrollerende. En nær venninne av Sunniva forteller at hun og den tiltalte kranglet på drapsnatten.

Mandag startet rettssaken etter det brutale drapet på Sunniva Borgen. 23-åringen ble knivstukket minst 50 ganger av sin tidligere kjæreste natt til 12. september i fjor, og den drapstiltalte 30-åringen erkjenner straffskyld.

– Det er her det bare svartner. Det klikker bare for meg, sa den drapstiltalte da han forklarte seg i Hordaland tingrett mandag formiddag.

Her kom det også frem at den tiltalte lenge hadde et problem knyttet til alkohol. Tekstmeldinger mellom den tiltalte og avdøde Sunniva Borgen viser at de gjentatte ganger kranglet, særlig da den tiltalte var full.

– Jeg var utagerende og sint, forklarte den tiltalte om sitt forhold til alkohol.

Aggressiv og sjalu

Det voldsomme drapet fant sted i Borgens egen leilighet, hvor hun bodde sammen med sin beste venninne. Mandag vitnet venninnen om sitt forhold til både Sunniva og den tiltalte.

– Jeg la merke til at han var ganske sjalu. For eksempel på andre gutter Sunniva hadde vært med tidligere, forklarer bestevenninnen fra vitneboksen.

Ifølge venninnen skal Sunniva blant annet ha reagert på at den drapstiltalte ønsket å kontrollere hvem hun kunne snakke med.

– Hun var en veldig sosial person og ville være med alle. Hun synes det var vanskelig å ikke kunne snakke med hvem hun ville, forteller venninnen.

TILSTEDE: Sunniva Borgens foreldre og søsken var tilstede under det som ble en følelsesladd dag i retten. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Også hun trekker frem flere tidligere episoder hvor den drapstiltalte utviste aggressiv oppførsel i forbindelse med alkohol. I tillegg til å være voldelig, kunne han komme med grove og ubegrunnede anklager mot Sunniva.

– Når han var ute med kompiser sendte han gjerne flere stygge meldinger til Sunniva og anklaget henne for å være utro, noe hun aldri var. Han truet blant annet med å fortelle moren hennes hvilken hore hun var, forteller den 25-år gamle kvinnen fra vitneboksen.

Nachspiel-krangel

Den skjebnesvangre kvelden før drapet hadde venninnen bursdag, og var ute på byen for å feire med Sunniva. Etter hvert traff de også på den drapstiltalte, og endte opp på nachspiel hjemme hos bursdagbarnets kjæreste.

Her forteller venninnen at det raskt ble dårlig stemning, da den drapstiltalte insisterte på å åpne en champagne hun nettopp hadde fått i bursdagsgave. Krangelen fortsatte da den drapstiltalte snakket om gutter de to venninnene skal ha vært med før. Da ba hun den tiltalte om å gå, og dyttet ham ut døren.

– Da fant jeg ut at nå er vi ferdig. Jeg klemte Sunniva og sa at vi snakkes i morgen. Etterpå tekstet jeg og Sunniva, hvor jeg beklaget for å ha dyttet den tiltalte.

FOTO: – Familien ønsket at retten skulle se hvilken fin jente hun var, før hun ble utsatt for overgrepet fra tiltalte, forklarer bistandsadvokat Beate Hamre. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Sunniva svarte med å beklage den tiltaltes oppførsel, og spurte venninnen om det var greit at hun sov på hennes rom, heller enn å dele seng med den tiltalte.

– Jeg er lei, står det i en av de mange meldingene Sunniva sendte til venninnen etter at de forlot nachspielet i 04-tiden.

– Ring om jeg må komme

Meldingsutvekslingen mellom venninnen og Sunniva gikk kontinuerlig i de neste minuttene. Venninnen uttrykte også bekymring for Sunnivas sikkerhet i lys av krangelen med den tiltalte.

– Ring om jeg må komme, skrev venninnen i en melding klokken 04.34.

– Nei, nei. Ikke noe sånn. Er bare lei, svarte Sunniva sekunder senere.

Venninnen svarte at hun hadde «lyd på», altså at hun ville høre om Sunniva forsøkte å ringe henne.

– Jeg visste jo at de hadde kranglet tidligere, men hadde aldri opplevd at de hadde gjort noe fysisk. Det var bare en baktanke, i tilfelle noe skulle skje, utdyper venninnen om meldingen i retten.

Klokken 04.35 sender Sunniva en siste tekstmelding til venninnen:

– Hører bråk.

Deretter ble det stille.

VITNET: Sunnivas bestevenninne var et av flere vitner mandag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Våknet av skrik

Ni minutter senere, klokken 04.44, ringer en av Sunnivas naboer til politiets nødtelefon. Han har våknet av skrik, gjenstander som blir knust og det som høres ut som at noen blir kvalt.

– Jeg sa til min samboer: Dette er alvorlig. Det var en vanskelig lyd å beskrive. Jeg skjønte at det var viktig å få politiet hit kjapt, forklarte naboen i retten.

Da den første politipatruljen ankom stedet, ble de møtt av en fullstendig ramponert leilighet. På kjøkkengulvet lå Sunniva Borgen hardt skadd, etter å ha blitt slått og påført en rekke knivstikk i overkroppen og ansiktet. Hun ble hastet med ambulanse til Haukeland sykehus, hvor 23-åringen døde av multiorgansvikt fem dager senere.

Den drapstiltalte mannen ble pågrepet ikke langt unna åstedet, blodig og iført t-skjorte og boxershorts. Han motsatte seg politiet, som måtte bruke pepperspray for å få kontroll på ham.

– Krenkbar

Mandag var første dag av rettssaken, som etter planen vil avsluttes onsdag. Aktor Eirik Stolt-Nilsen mener vitneutsagnene, i tillegg til tiltaltes egen forklaring, har kastet lys over bakgrunnen for den grusomme handlingen.

– Tiltalte har i utgangspunktet erkjent at han har drept fornærmede og fremstår som veldig angrende. Det som har vært interessant i dag, er å forsøke å vite mer om bakgrunnen, for det har vært litt vanskelig å få frem, sier Stolt-Nilsen til TV 2.

KRENKBAR: Aktor Eirik Stolt Nilsen (venstre) mener den drapstiltalte fremstår som krenkbar. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Aktor mener vitneutsagnene tyder på at tiltalte blir lett provosert.

– Jeg tenker nå vi kanskje har fått et bilde av en forholdsvis krenkbar tiltalt som har reagert i sinne og da gjort disse forferdelige tingene, avslutter Stolt-Nilsen.