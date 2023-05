Sunniva (23) ble brutalt drept – nå behandler lagmannsretten drapsmannens anke

DREPT: I september 2021 ble 23 år gamle Sunniva Borgen brutalt drept i sitt eget hjem. I tingretten ønsket aktor at et bilde av den drepte kvinnen skulle stå synlig for dommerne. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Den 12. september 2021 ble 23 år gamle Sunniva Borgen brutalt angrepet i sitt eget hjem i Bergen. Fem dager senere døde hun av skadene, og hennes tidligere kjæreste ble dømt til 17 års fengsel for drapet.

Da saken gikk i Bergen tingrett i fjor, fikk retten høre rystende detaljer om slag og stikk og fire kniver ble fremlagt som bevis.

30-åringen har erkjent å ha tatt livet av sin tidligere kjæreste, men var likevel ikke enig i tingrettens dom. Straffen på 17 års fengsel var nemlig ett år mer enn det aktor ba om, og 30-åringen anket dommen.

– Når retten legger seg ett år over statsadvokaten sin påstand, trekker dette i retning av at den utmålte straffen ikke er i samsvar med sammenlignbar rettspraksis, sa tiltaltes forsvarer Torbjørn Kolsås Sognefest til TV 2 i høst.



Sunniva Borgens familie opplevde anken som svært belastende.

– Det gir likevel et håp om en enda strengere straff, selv om vi vet at det er å klamre seg til et hårstrå i vårt rettssystem, uttalte Siv Yndestad Borgen til TV 2.



Nå behandler Gulating lagmannsrett straffeutmålingen. I lagmannsretten er det John Christian Elden som forsvarte den drapsdømte 30-åringen.

– Han anker straffeutmålingen fordi den ikke er i tråd med Høyesterett. Det er for streng utmåling.

Han viste til tidligere rettspraksis og la frem påstand om straffeutmåling på 15,5 år. I sitt innlegg sa Elden at klienten har tilstått og derfor bør få tilståelsesfradrag på 1,5 år. Elden argumenterte for at straffeutmåling i tråd med praksis da vil være 14 år.

OVERTAR: Den drapsdømte 30-åringen har byttet forsvarer siden sist, og representeres nå av John Christian Elden. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

«Særdeles skjerpende»

Dommen fra Hordaland tingrett viste til at det forelå «særdeles skjerpende omstendigheter» ved drapet. Tingretten mente handlingene kvalifiserte til fengsel i 18 år. Med tilståelsesfradrag endte straffen på 17 år.



– Det er tale om omfattende, vedvarende og smertefull voldsbruk uten foranledning. Drapet er begått i Borgens hjem, der hun skal føle seg trygg, het det i dommen.

Aktor Erik Stolt-Nielsen hadde i utgangspunktet lagt ned påstand om 16 års fengsel i tingretten.

AKTOR: Statsadvokat Erik Stolt-Nielsen under rettssaken i fjor høst. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Raseri

Ettersom lagmannsretten kun tok stilling til straffeutmålingen, måtte man under ankebehandlingen lene seg på vitneforklaringene fra tingretten.



Her kunne krimteknikere fortelle at Borgen ble påført minst 50 knivstikk i ansiktet og overkroppen.

PREGET: Kriminaltekniker Kjell Erik Bjørvik i retten i forbindelse med saken der Sunniva Borgen ble brutalt drept. Foto: Vebjørn Barlaup

– Volden er uvanlig og utpreget i sitt omfang. Et så tydelig tegn på raseri har jeg aldri sett, sa kriminaltekniker Kjell Erik Bjørvik i Vest politidistrikt etter å ha vitnet under rettssaken.

Den drapsdømte har selv erkjent at han hadde store problemer knyttet til alkohol. 30-åringen hadde promille da han ble pågrepet i nærheten av Sunniva Borgens leilighet, og forklarte i retten at det «svartnet» for ham.

Den drapsdømte mannen anslår at han har havnet i 10-15 uprovoserte slagsmål med fremmede på byen, og har tidligere blitt ilagt forelegg for kroppskrenkelse. Seks dager før drapet fikk Sunniva Borgen ham til å ta kontakt med fastlegen for å få hjelp med sin aggresjon.

– Når jeg drikker, så endrer jeg totalt personlighet og ser svart, erkjente 30-åringen i sin melding til fastlegen.