Sunne matvarer øker i pris: –Veldig uheldig

Prisen på matvarer har økt med 13,2 prosent det siste året, ifølge SSB. Det er de sunneste matvarene som øker mest. Ekspert er bekymret for hvilke konsekvenser dette får for folkehelsen.

Fredag kom Statistisk Sentralbyrå med nye prognoser på norsk økonomi. Dette viste at sunn mat, spesielt fisk og grønnsaker, er de matvarene som har økt mest i pris.

Laks og ørret har økt med 33,3 prosent på et år, torsk med 28,6 prosent. Mye av fersk frukt og grønt har økt over 20 prosent.

Hos fiskebutikken Flyvefisken i Oslo handlet Ragnar Husum inn fisk til en grillfest.

– Jeg merker at fisk har blitt dyrere. Det å kjøpe god kvalitetsfisk har blitt dyrere, det er lett å bli presset til å kjøpe billigproduktene i butikkene, og det har jeg egentlig ikke så veldig lyst til, sier Husum.



HANDLER: Ragnar Husum kjøper fersk fisk til tross for de økte prisene. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Stort problem

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, er svært bekymret for de økte matvareprisene.

– Prisene er noe av det som betyr mest for valgene vi tar. Det at prisene på de sunne varene øker mest, vil gjøre at flere kommer til å velge bort den sunne maten fremfor den usunne. Det er veldig uheldig for helsa vår, sier Gerhardsen.

BEKYMRET: Mina Gerhardsen er bekymret for langtidseffekten av økte matvarepriser. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Gerhardsen tror økningen i matvareprisene særlig vil gå utover de som allerede har minst.



– Vi vet at de som har dårligst råd, må bruke 40 prosent av inntekten sin på mat for å klare å velge sunt, og det er jo klart at det går ikke opp, sier Gerhardsen.

Hun tror prisene på lang sikt kan gi alvorlige problemer for folkehelsen.

– Vi har et stort problem med overvekt og fedme i Norge. Syv av ti har dette, og det er klart at hvis flere skyves mot den usunne maten så forsterker vi et allerede alvorlig helseproblem, sier Gerhardsen

Ber om hjelp fra regjeringen

Gerhardsen håper en endring vil skje snart, da problemet blir større jo lengre tid det går.

– Det er viktig at det blir billigere å velge sunt, og så har regjeringa lovt at de skal sette i gang et arbeid for det, men det vil jo ta litt tid. Så vi mener at her og nå må det innføres strakstiltak, som å kutte momsen på grønnsaker, det vil hjelpe, sier Gerhardsen.

DYRT: Paprika har økt mer i pris enn hva sigaretter har gjort. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun synes det er bra at regjeringen har varslet at de vil jobbe med å få maten billigere, og håper det vil iverksettes så fort som mulig.

– Her og nå har ikke folk råd til å velge frukt og grønt, og da må regjeringen hjelpe til slik at vi har råd til det, sier Gerhardsen.