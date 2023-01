Styrtrike Oleh kjemper ved fronten: – Vi hater Putin

Oleh Sobutsky (51) kjemper ved fronten mot russerne. Denne uken er han i Norge for å samle støtte.

– Jeg har sett hundrevis av døde, sier Oleh Sobutsky.

Sobutsky er mangemillionær, tidligere visepresident i Ukrainas fotballforbund, men også offiser i de ukrainske spesialstyrkene.

TV 2 møter ham i Lærdal hvor han sammen med et tjuetalls ukrainske fotballhelter denne helgen skal delta i en veterancup.

NORGESBESØK: Oleh Sobutsky strålte da han møtte lokalbefolkningen i Lærdal Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

En stor kontrast til hvor Sobutsky var for bare ti dager siden.

Da ble han utskrevet fra sykehus etter å ha blitt skadet i kampene mot russerne.

En mine eksploderte sør for Bakhmut og drepte fem. Selv fikk Sobutsky en skade i armen og hjernerystelse.

Det var aldri aktuelt å avlyse turen til Norge. Å skape oppmerksomhet rundt ukrainernes situasjon trumfer smertene.

HARDE KAMPER: Oleh Sobutsky her foran et bombet bygg i Bakhmut. Foto: PRIVAT

Varslet om invasjon

Dagen før Russlands invasjon 24. februar ble han varslet om at noe var i gjære. En tekstmelding hjemmefra klokken 17.09 bekreftet at et angrep var nært forestående.

Han befant seg på fotballkamp i Madrid, men i løpet av få timer var han på vei til Ukraina i sitt privatfly.

Da russerne dagen etter tok seg i Ukraina var Sobutsky en av dem som beveget seg mot dem med våpen i hendene.

Med seg i krigen har han åtte av spillerne i klubben han eier, Agrobusiness, som spiller på nest øverste nivå i Ukraina.

Hater Putin

I vinter har han kjempet i Bakhmut. En svært strategisk viktig by, hvor kampene har vært harde i lang tid.

Han viser TV 2 bilder av skadene russerne har påført byen. Ifølge ham er rundt 80 prosent av infrastrukturen ødelagt.

– De bomber alt de kan se. De bryr seg ikke om noe lenger.

– Vi hater Putin, vi hater hæren hans, de dreper uskyldige mennesker. Vi må stoppe det. Det er forferdelig! Sier en tydelig berørt Sobutsky.

RESSURSSTERK: Oleh Sobutsky har gjort karriere på brød og drivstoff. Firmaet hans har om lag 4500 ansatte Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Brast ut i gråt etter sterk historie

Offiseren sier har sett flere hundre døde, men det er ett dødsfall som for alvor har brent seg inn i minnet hans.

Han blir blank i øynene og tar en liten pause.

Så forteller han om den seks år gamle gutten som ble offer for russiske bomber i Lysytsjansk. Han viser TV 2 flere bilder.

– Han døde. Han var seks år gammel. Jeg bar ham fra bilen og inn på sykehuset. Så døde han.

Til slutt blir det for mye for Sobutsky. Kroppen begynner å riste og han forlater rommet. På gangen knekker han sammen.

Etter en liten pause returnerer offiseren.

– Jeg har sett hundrevis av døde mennesker, men når barn dør blir det for mye for meg.

SYMBOLSK GAVE: Onsdag fikk Stortinget et signert ukrainsk flagg i gave av Oleh Sobutsky. Flagget var signert av ukrainske soldater som har kjempet i Bakhmut. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Rørt over norsk støtte

Onsdag ankom ukrainerne Norge etter en lang reise som startet med buss fra Kyiv.

I går møtte halve gruppen forsvarsminister Bjørn Arild Gram på Stortinget hvor de kom med en innstendig bønn om stridsvogner.

Få timer senere ble de bønnhørt, da Gram bekreftet at Norge skal sende åtte stridsvogner til Ukraina.

– Det var overraskende og veldig fint at vi fikk møte forsvarsministeren. Stridsvognene kan redde mange uskyldige liv. Forhåpentligvis kan dette også være en beskjed til Putin om at krigen må slutte, sier Sobutsky.

Den andre halvparten av gruppen var på Ullevaal og møtte fotballpresident Lise Klaveness.

Torsdag ettermiddag var hele den ukrainske veterantroppen samlet i Lærdal, hvor det i helgen venter veterancup.