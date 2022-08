I forsvaret av Norge, Sverige og Finland ved krise eller krig, har nordkalotten og tilliggende områder en strategisk betydning, skriver landenes forsvarsministrene i en felles uttalelse.

– Norge, Sverige og Finland har et nært og langvarig forhold. Vi er gode naboer og nære venner, så vårt forsvarssamarbeid vil ikke starte fra bunnen av når Finland og Sverige blir medlem av Nato.

Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Han er torsdag i Loppi utenfor den finske hovedstaden, Helsinki.

VELKOMMEN: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ønsker Sverige og Finland sin Nato-beslutning velkommen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Der har han vært i et møte med Sveriges forsvarsminister, Peter Hultqvist, og Finlands forsvarsminister, Antti Kaikkonen.

– Uansvarlig russisk oppførsel

De nordiske forsvarsministrene sier i uttalelsen at sikkerhetssituasjonen har forverret seg etter at Russland invaderte Ukraina.

Dermed har Russland bevist at de ikke respekterer folkeretten og endret den europeiske sikkerhetsordenen.

– Sikkerheten i Nord-Europa har blitt negativt påvirket av denne utviklingen. En krise i vår region påvirker oss alle. Derfor må vi være klare og i stand til å handle sammen i fred, krise og konflikt, sier de.

Økt militær tilstedeværelse og aktivitet i Nord-Europa understreker viktigheten av å unngå hendelser, forklarer Gram, Hultqvist og Kaikkonen.

– Ved flere anledninger har vi sett uansvarlig og uprofesjonell russisk oppførsel.

– Forsterket samarbeid mellom våre land er derfor av stor betydning. Gjennom økt samarbeid kan vi oppnå et mer effektivt forsvar av våre land.

Ønskes velkommen i Nato

Gram sier Sverige og Finlands beslutning om å bli med i Nato, vil styrke den felles sikkerheten i Norden.

– Norge ønsker den svenske og finske beslutningen om å bli med i Nato hjertelig velkommen, og jeg håper dette vil skje så snart som mulig, sier Gram.

Ettersom Sverige og Finland blir Nato-medlemmer, sier Gram de kan ta forsvarssamarbeidet enda lenger.

– Det vil være viktig for oss å koordinere forsvarsplanleggingen vår og sørge for at den er på linje med planleggingen som foregår i Nato.

– Økt sikkerhet

Et av hovedmålene med samarbeidet er å koordinere og utvikle militær operasjonsplanlegging mellom landene.

Det nye trilaterale initiativet legger til rette for et styrket samarbeid, heter det videre i uttalelsen.

– Vårt trilaterale initiativ legger til rette for et slikt styrket samarbeid. Vi kan være med på å forberede og gjennomføre operasjoner ved krise eller konflikt, sier Gram, Hultqvist og Kaikkonen.

Samlet sett, sier de at samarbeidet gir en mulighet til å redusere sårbarheten i de nordlige delene av landene.

– Dette er en vital interesse for Finland, Norge og Sverige og bidrar til økt sikkerhet i hele regionen.