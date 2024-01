– Styret tok ansvar

Helse Nord-ledelsen overrasket og trakk tirsdag den betente saken om endringer i sykehusstrukturen i Nord-Norge.

Bakgrunnen var at seks av ti styremedlemmer bare gikk med på å sende deler av forslaget ut på høring etter en tidvis opphetet diskusjon.

– Jeg er utrolig glad for at flertallet i Helse Nord-styret har lyttet til fagfolk, brukerne, tillitsvalgte og de ansatte. Styret tok i dag ansvar og kuttet de omstridte forslagene, skriver jordmor Trine Marie Gåsland Rekve ved Nordlandssykehuset Lofoten i en melding til TV 2.

Hun er blant de ansatte som nå kjemper for lokalsykehuset, etter at en arbeidsgruppe i helseregionen Helse Nord foreslo å fjerne akuttberedskapen ved sykehuset som en del av kuttplanene.



– Livsnødvendig

Rekve møtte TV 2 i forbindelse med et opprør mot planene i november. Da var hun kokforbanna.

– Endringer må skje, men akuttilbudet med blant annet gynekolog i beredskap er livsnødvendig for de 200 gravide i året i Lofoten og generelt folks trygghet. Den må bestå for å leve her ute i havgapet, sier Rekve.

De to nærmeste sykehusene er Nordlandssykehuset Stokmarknes, og Nordlandssykehuset i Bodø. Det er likevel ikke forsvarlig å fjerne akuttberedskapen ved sykehuset på Gravdal, mener Rekve.

«INGEN SKAM Å SNU»: Mandag var det en protestmarkering mot styret i Helse Nord utenfor Vest-Lofoten vgs. Foto: Olufsen media

– Viste mot

Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, mener dette viser at flertallet i styret har lyttet til den massive kritikken fra lokalbefolkningen, ansatte og lokale politikere.

– Jeg er glad for at styret brukte fornuften og ikke ville sende planene om rasering av sykehustilbudet ved sykehusene i Lofoten og Narvik på høring, fordi det var for dårlig utredet. Det hadde vært tonedøvt å videreføre en prosess som nesten samtlige stortingspartier er mot, sier Bård Hoksrud i en uttalelse sendt til TV 2.

FASTLÅST MØTE: Det var vanskelig å få styremedlemmene til å enes under det tidvis opphetede møtet i Helse Nord tirsdag. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

SV og Rødt roser også styret, og er tilsvarende kritiske til regjeringen.

– Her har styret vist mot, og tatt en klok beslutning. Dette viser at spørsmålet om hvem som har tilstrekkelig helsetilbud i nord er politikk. Alles blikk er nå rettet mot statsministeren, finansministeren og helseministeren, sier Marian Hussein, nestleder og helsepolitisk talsperson i SV.

Ordfører i Vestvågøy kommune, Jonny Finstad (H), er skuffet.

– Det lå an til flertall for å ta ut det som har med akuttberedskap å gjøre men slik ble det ikke, men det føles som en halv seier fordi vi har fått bekreftet at utredningen har vært for dårlig og direktøren måtte trekke sitt forslag.

Han mener samtidig det er et problem at saken nå dras ut i tid.

– Det er uheldig at vi må å stå i spagat enda lenger, det ikke bra for pasienter, ansatte eller befolkningen i Nord-Norge generelt.

Helseministeren: – Oppdraget står

Det er helseminister Ingvild Kjerkol som har pålagt Helse Nord å gjennomføre kuttene. Varsellampene har blinket en god stund, sa hun tidligere tirsdag.

Om det faktum at kuttplanen ble trukket senere på dagen, sier hun følgende:

– Oppdraget til Helse Nord står. Et oppdrag som egentlig ber dem gjøre det de er forpliktet til – nemlig å sikre at ressursene Stortinget bevilger brukes til det beste for pasientene.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er den som har pålagt Helse Nord å kutte. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Kjerkol trekker frem at Helse Nord brukt over 400 millioner kroner på innleie og overtid, og at situasjonen har blitt verre, med flere brudd på fristen for å starte behandling og flere ventetider, siden oppdraget ble gitt.

– Hvis ikke sykehusene i nord får kontroll på ressursene, og prioriterer pasientene, så vil helsetilbudet bli dårligere enn i resten av landet. Det vil ikke regjeringen akseptere, sier Kjerkol.