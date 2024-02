Stusset over lyden rett før helikopteret styrtet

– Jeg kunne ikke tro det. Nå igjen. Det er helt uvirkelig, sier Daniel Langeland.

Sammen med onkelen Georg Langeland, var han den første på stedet etter Turøy-ulykken. Da mistet 13 personer livet.

MISTET ROTOREN: Da helikopteret styrtet på Turøy, falt rotoren på helikopteret av. Foto: Statens Havarikommisjon

De sterke inntrykkene fra formiddagen den 29. april 2016 sitter enda godt i minnet til de to.

Da meldingene om onsdagens ulykke kom, ble de dratt rett tilbake til dagen for åtte år siden.

– Det vekket gamle minner, og det har nok alltid ligget i bakhodet hele tiden, sier Langeland.

– Kastet oss i båten

For andre gang opplever Georg og Daniel Langeland et helikopteruhell i nabolaget.

Da helikopteret på Turøy styrtet, var de av de første på åstedet. Georg bor vest på Turøy.

– Vi var i hagen min, og kunne se helikopteret som fikk problemer komme innover land og forsvant over hustaket. Da kastet vi oss i båten og var tidlig på plass, forteller Georg.

Der hjalp de til med redningsarbeidet.

På vei ut filmet Daniel rotoren i luften.

Se den dramatiske videoen her:

– Jeg husker ikke så mye av hvordan dagen var. Jeg hadde sånn adrenalin, at jeg handlet nok på det. Jeg husker nesten ikke at jeg filmet rotoren. Det var nok på instinkt, forteller Daniel.

Helt siden ulykken på Turøy har de vært redd det skal skje igjen.

– Og selv om dette ikke er samme type ulykke, så er det en ny helikopterulykke i vårt område. Det er ekkelt, forteller Georg og Daniel.

Torsdagens ulykke har foreløpig krevd ett liv. En kvinne i 60-årene ble natt til torsdag bekreftet død. En person er fortsatt kritisk skadd.

Onkelen og nevøen tenker begge på de som var med, og de pårørende.

– Det er spesielt

Like før torsdagens ulykke, var Georg i naustet sitt, rett ved der helikopteret styrtet i 2016.

– Jeg hørte et helikopter komme lavt. Det kan være det var høyden og vinden som gjorde det, men jeg reagerte på den skranglete lyden. Det kom rett over naustet. Og jeg tenkte det hadde problemer, og skulle lande her.



Ti minutter etter kom det meldinger i nyhetene om at et helikopter var savnet, og at det var iverksatt en redningsaksjon.

– Det er spesielt når en har den andre ulykken så friskt i minnet. Jeg kjente det i magen, sier han.