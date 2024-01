Stusset over brevet: – Større sjanse for å vinne i lotto

Onsdag dukket det opp et brev i postkassa til Alexander Nikolaisen på Gjøvik.

Det var adressert til han personlig, med fullt navn og konkret adresse.

Innholdet i brevet fikk imidlertid varsellampene til å blinke hos Nikolaisen. Nå vil han advare andre.

Ugler i mosen

SVINDEL: Alexander Nikolaisen skjønte at brevet måtte være forsøk på svindel. Foto: Privat

Konvolutten var stemplet med spansk stempel, tilsynelatende fra Valencia. Frimerket var også spansk.

– Jeg tenkte at dette var helt merkelig. Jeg har en venninne som bor i Spania, men hun har i hvert fall ikke sendt meg noe brev, sier Nikolaisen til TV 2.

Da han åpnet brevet, ble han enda mer skeptisk, og skjønte at det måtte være et forsøk på svindel.

På noe kludrete engelsk skriver en tilsynelatende spansk økonomikonsulent at Nikolaisen har en slektning som bodde i Spania, men døde under jordskjelvet i Kina i 2008.

Brevet hevder at Nikolaisen arver over ni millioner euro, som tilsvarer hundre millioner norske kroner.

– Ingen i vår familie har hatt så mye penger noen gang, sier Nikolaisen, som skjønte at det var for godt til å være sant.

– Da må vi ha spilt lotto i så fall. Jeg tror det er større sjanse for å vinne der.

– Folk går på det

I brevet oppfordres Nikolaisen til å ta kontakt på e-post, og advares samtidig mot å involvere noen tredjepart.

«La oss ikke involvere tredjeparter når vi løser denne prosessen, for å unngå interessekonflikter, mulig feilretning og feilinformasjon», skrives det.

Nikolaisen er redd for at enkelte kan la seg lure av brevet, spesielt i en tid hvor mange har det tøffere økonomisk.

– Jeg synes ikke noe om å få et sånt brev, for jeg tenker jo at folk går på det her. Det er enkelte mennesker som ikke klarer å skille mellom hva som er sant og ikke.

Saken fortsetter under bildet.

OPPFUNNET SLEKTNING: Avsenderen av brevet har gitt Nikolaisens «slektning» samme etternavn. Foto: Privat

Nikolaisens foreldre, som bor i Fetsund, har også fått det samme brevet i sin postkasse. Han stusser over at avsenderen har tatt seg bryet med å finne navn og adresser, og å betale for å sende brevet.

– De prøver vel å gjøre det personlig så det skal virke mer ordentlig, sier han.

Uvanlig svindel

Hvis man søker opp navnet til økonomikonsulenten i brevet, får man et treff på nettsiden firmaet han hevder å jobber i. Selve nettsiden er imidlertid blokkert.

Det kommer også opp treff på folk som har fått samme brev i flere andre land.

TV 2 har prøvd å ringe telefonnummeret i brevet, uten å få svar.

– Høres det for godt ut til å være sant, så er det sannsynligvis det, sier Tore Orderløkken til TV 2.

Han er direktør for informasjonssikkerhet i Posten, og forteller at det er sjelden de ser den fysiske postsvindelen i disse dager.

– Det som skjer nå er at man får det enten på e-post eller SMS, og der florerer det av svindel, sier Orderløkken.

– Det dreier seg i stor grad om økonomisk vinning, men vi ser også at det å få tak i brukernavn og passord er verdier de kriminelle bruker.

«RETROSVINDEL»: Tore Orderløkken i Posten sier brevsvindel kun skjer unntaksvis i dag. Foto: Posten

– Finnes et undernett

Ved svindelforsøk gjennom brev, sier Orderløkken at målet ofte er å starte en dialog, for å skape enten tillit eller frykt hos offeret.

– De ønsker å utnytte de som svarer på en måte hvor de blir svindlet for identitet eller til slutt penger, sier han.

– Er det lettere å lure folk gjennom brev enn på e-post?

– Vi ser at en viss andel av befolkningen fortsatt går på e-post- og SMS-svindel, men jeg tror ikke det er mange som går på brevsvindel.

Orderløkken sier at svindlerne som regel får tak i folks navn og adresser på det åpne nettet.

– Det finnes et undernett hvor e-postadresser, brukernavn og lignende er til salgs, men i Norge kan du søke opp adresser på 1881 eller Posten.no, så det er ingen vanskelig sak.

Han oppfordrer til å ha en sunn skepsis til alle som krever noe fra deg i bytte mot en gode.

– Er det seriøse aktører som vil deg vel, så vil de kontakte deg på en annen måte.

– En klassiker



Avsnittsleder Jostein Dammyr i Nettpatruljen i Øst politidistrikt sier det er første gang han ser akkurat dette brevet, men at metoden er godt kjent for politiet.

– Dette er nesten å regne for en klassikker når det kommer til svindel, sier Dammyr.



Han sier den personlige tilnærmingen med riktig navn og adresse er en trend de har sett mer og mer av det siste året.

– Med moderne teknologi har det blitt lettere å utforme mer personlige og troverdige svindelbrev basert på informasjon som ligger åpent tilgjengelig på internett, sier han.

Dammyr sier politiet frykter at enkelte vil la seg lure av brevet, og kommer med følgende oppfordringer: