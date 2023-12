Studentene jubler – Venstre kaller det mageplask

– Vi har landet et trygt og ansvarlig budsjett sammen, innledet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en pressekonferanse søndag formiddag.

SV-leder Kirsti Bergstø sier til TV 2 at dette er et budsjett som både er bra for miljøet, men også mennesker.



Men ikke alle er fornøyde.

Uenig

Både MDG og Rødt reagerer på at regjeringen og SV ikke har satt av mer i neste års statsbudsjett til folk som rammes hardt av levekostnadskrisen.

– Det er flere gode ting her, men forliket viser først og fremst hvor lite man får gjort med forskjellskrisen når regjeringen nekter å sende regningen til de som har tjent på økte priser, sier leder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, i en pressemelding.

KRITISK: Marie Sneve Martinussen sier dagens budsjett er mer til glede for bankene enn befolkingen. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– SV har dessverre ikke fått til noe for å omstille oljenæringen, Norges mest forurensende industri. Det er heller ingen store grep her som gjør det enklere og billigere for folk å leve miljøvennlig, skriver MDG i en pressemelding.

Studentjubel

Norsk studentorganisasjon, sier landets studenter kan se frem til en enklere hverdag.

GLAD: Oline Sæther mener budsjettavtalen gir studenter mer handlingsrom. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Vi jubler! Årets julegave kom tidlig i år. norske studenter er blitt lyttet til av SV og regjeringspartiene, skriver Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon, i en pressemelding.

De mener budsjettet gir en reell økning av studiestøtten på nesten 14 000 kroner mer i året.

Ros og ris

Høyres nestleder Tina Bru mener avtalen ikke hjelper folk med hverdagsøkonomien.

– Regjeringen gjør ikke hverdagen enklere for folk og tar ikke ansvar for fremtiden. Budsjettet gjør lite for å styrke folks privatøkonomi, trygghet og beredskap og at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, sier Bru.

KJEFT: Tina Bru i Høyre sier Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun mener regjeringen og SV ikke klarer å prioritere og øker utgiftene kraftig. Bru roser den økte barnetrygden, men mener det er lite som hjelper på folks hverdagsøkonomi.

– Mageplask

Regjeringen har lagt opp til mer penger for vern av skog, både i Norge, men også utenlands. Samtidig har de økt pengebruken for grønn omstilling.

Sveinung Rotevatn, Venstre-nestleder og finanspolitisk talsperson, mener likevel budsjettet er dårlig for klima.

DYRERE: Sveinung Rotevatn tror dagens budsjett gjør det dyrere for elbiler. Foto: TV 2

– SV velsigner faktisk at det for første gang blir dyrere å eie en elbil enn en fossilbil. Et mageplask for klimakutt i transportsektoren. For to år siden var det ingen avgifter for elbiler, og nå er det dyrere å velge utslippsfritt, skriver Rotevatn i en pressemelding.