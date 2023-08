Studentboliger: – En varslet krise

NY START: Studiestart gjør at mange må flytte i sommermånedene. Ferske tall viser at mange står i kø for studentbolig. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Studiestart nærmer seg for tusenvis av studenter. For mange kan det bli en tøff start, ettersom over 16.000 står i kø for studentbolig.

Det viser ferske tall fra Samskipnadsrådets undersøkelse.



Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener det er en vanskelig situasjon mange studenter står i.



– Det er ikke nok boliger. De som ikke får tilbud om studentboliger må ut i det private leiemarkedet, som både blir dyrere og uforutsigbart, sier leder i Norsk Studentorganisasjon, Oline Marie Sæther, til TV 2.

BEKYMRET: Leder i NSO, Oline Sæther, sier det er stor mangel på studentboliger. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Køtall for studentboliger i de store byene Oslo: 6980 studenter på venteliste Bergen: 2917 studenter på venteliste Tromsø: 1187 studenter på venteliste Stavanger: 692 studenter på venteliste Trondheim: 1078 studenter på venteliste Kristiansand: 487 studenter på venteliste Haugesund: 245 studenter på venteliste Trondheim opererer ikke med venteliste, men interessentliste Kilde: Samskipnadsrådets undersøkelse med tall fra 2. august 2023

– En varslet krise

Ifølge Samskipnadsrådet er etterspørselen etter boliger stor ved flere studiesteder.



– Det er en presset situasjon med stadig dyrere boliger i det private utleiemarkedet. Det rammer studentene ekstra hardt. Studentboliger skaper trygge og rimelige boforhold for studenter når de flytter til et nytt studiested, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Audhild Kvam.

(NSO) påpeker at køtallene viser en varslet krise i utleiemarkedet, da både Samskipnadene og studentene i mange år har etterspurt flere studentboliger.

– At så mange studenter står i boligkø, illustrerer hvor presset leiemarkedet er. Vi må sikre at flere studentboliger blir bygget slik at flere utleieboliger blir tilgjengelig for studentene, sier leder Oline Marie Sæther.



Utleiemarkedet i Norge er for tiden under høyt press.

– Et presset utleiemarked og trangere økonomiske tider, rammer studentene hardt.

Hun er bekymret for at mange studenter flytter til et nytt sted uten å ha noen bolig å flytte inn i.

– Det er enkelte byer som sørger for at studenter får midlertidig tak over hodet. Det er bra tiltak, men det er ikke attraktivt å starte studietiden sin slik, sier Sæther til TV 2.

Mange har fått tilbud



Selv om det er mange i kø, har 17.380 studenter fått tildelt bolig før studiestart.

– Det er over 1000 flere studenter sammenlignet med i fjor. Trygge og rimelige boliger verdsettes av studentene, vi har bygget mer og undersøkelsen bekrefter dette, sier Kvam i Samskipnadsrådet.

FORNØYD: Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet, sier de er fornøydee med å ha tilbudt 17.380 studenter et hjem allerede nå før studiestart. Foto: Jonas Ohlgren Østvik

Samtidig ser Samskipnadsrådet behovet for flere studentboliger framover.

– Derfor er det viktig at kommunene i større grad samarbeider med samskipnadene om å finne gode tomter til studentboligbygging og effektive reguleringsprosesser, sier Kvam.