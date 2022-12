Strømtilbudet deres vekker «stor interesse»

De siste dagene har både bedrifter og arbeidslivsorganisasjoner vært ute med sterk kritikk av regjeringens nye strømgrep for næringslivet.

Planen er at det etter nyttår skal bli helt slutt på direkte strømstøtte til bedrifter. I stedet skal bedriftene få tilbud om fastprisavtaler, noe regjeringen har lagt til rette for ved å gjøre justeringer i skattereglene for kraftbransjen.

TV 2s kartlegging viser at interessen så langt er blandet:

Fjordkraft melder at selskapet har inngått tolv avtaler, bare timer før tilbudet utløper torsdag.

Fortum har signert avtale med «et par kunder» og er i dialog med en håndfull andre. Hos Fortum går tilbudet ut fredag klokka 10.

Stor interesse i sør

Men ved hovedkvarteret til Lyse i Stavanger er stemningen udelt positiv.

– Vi opplever stor interesse blant bedriftene, og vi er glade for å tilby priser som er på et nivå som det er aktuelt for bedrifter å vurdere, sier Atle Simonsen, kommunikasjonssjef for energi i Lyse, til TV 2.

BEDRE: En regnfull høst har bidratt til å få fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge opp på mer normale nivåer. Men de siste dagene har høye gasspriser og bortfall av atomkraft i Europa nok en gang fått strømprisen til å skyte til værs. Foto: Kåre Breivik / TV2

Han vil ikke gå ut med nøyaktig antall, men sier det allerede er flere bedrifter som har signert avtaler med Lyse om fastpris på strøm i tre, fem eller sju år.

Både små og store bedrifter har meldt seg på, og etter det TV 2 forstår, er det snakk om betydelig flere kontrakter enn det Fortum og Fjordkraft melder om. Fastpristilbudet fra Lyse er avgrenset til prisområdet NO2, det vil si Sørvest-Norge, området der strømprisene har vært høyest det siste året.

Lyse kommer nå til å jobbe igjennom helgen for å få landet flere avtaler, opplyser Simonsen. Tilbudet løper til 20. desember.

– Alle våre bedriftsrådgivere og kundesenteret har det nå travelt med å besvare kundene så raskt og godt som mulig, sier Simonsen.

Håp om priskonkurranse

Det var Statkraft som var først ut med å tilby fastpriskontrakter, med Fjordkraft og Fortum som leverandører.

Da Lyse kom på banen tidligere denne uka, var prisen på de korteste kontraktene redusert med 40 prosent sammenlignet med tilbudet fra Statkraft.

HÅPEFULL: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ønsker å slutte med direkte pengestøtte til bedriftene når fastprismarkedet kommer i gang. Nå håper han flere leverandører melder seg på i konkurransen om fastpriskundene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har sagt at han håper flere strømleverandører nå melder seg på i konkurransen, slik at prisene presses nedover. Og torsdag fulgte enda en produsent opp – nemlig Hafslund, som tilbyr fastpris gjennom Entelios.

Kolbjørn Hembre, administrerende direktør i Entelios, er for sin del kritisk.

– Vi har opplevd at svært få bedrifter har vært interessert i regjeringens fastprisavtaler. Fram til i går hadde kun 7 av våre 200 største kunder sagt at de var interessert i å vite mer om avtalene, altså at de ønsket mer informasjon, sier Hembre.

Han forklarer at Entelios totalt har cirka 7000 kunder og med det er Norges største leverandør til bedriftsmarkedet. Alt i alt har selskapet hatt et sted mellom 20 og 30 henvendelser hvor kundene ønsket mer informasjon om fastpris.

– Vi har i løpet av dagen ikke inngått noen avtaler, sier Hembre torsdag ettermiddag.

Passer ikke for alle

Simonsen i Lyse mener fastpris kan være en forsikring for noen kunder, men at det ikke passer for alle. Derfor er det ikke noe poeng å inngå flest mulig avtaler, forklarer han.

– Men vi ønsker å gi kundene valgfrihet og vil tilby dette til de som ønsker forutsigbarhet.

Kristian Myrseth, kommunikasjonssjef i Fortum, sier interessen for fastprisavtalene så langt har vært størst hos kundene som har størst forbruk.

– Det er mye å sette seg inn i og ta stilling til, spesielt for små og mellomstore bedrifter som har lite erfaring med denne type avtaler, og det kan være en av flere faktorer til at de fleste bedrifter foreløpig sitter på gjerdet og er usikre på om de skal binde seg til så lange perioder, sier Myrseth.

– Det er viktig at kundene tar et bevisst valg og har rett motiv for å binde prisen.