Strømstøtten ingen vet om

FÅR STØTTE: Staten betaler opp til 10.000 kroner for at boligeiere skal spare strøm med en smart styringsenhet som dette. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Et enkelt strømgrep sparer deg for flere tusen kroner.

Knut Kristiansen eier en enebolig i Asker. Denne dagen har han bestemt seg for å installere en smartstrømstyrer i huset.

– Jeg tror at vi også i vinter vil få høye strømpriser. Jeg fyrer med peis, men den er vanskelig å fjernstyre. Men jeg kan styre både varmekablene i gulvet og varmtvannsberederen mer effektivt enn det jeg gjør i dag.

I PLUSS: Boligeier Knut Kristiansen (til venstre) sier at han vil gå i pluss etter tre år. Her sammen med Christoffer Strand, produktsjef i Elko Smart, i midten og serviceelektriker Fredrik Friis Nielsen til høyre. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Det er serviceelektriker Fredrik Friis Nielsen som har fått jobben med å installere smartsystemet. Han skifter to termostater på veggen, før han installerer en liten boks i selve sikringsskapet.

Til slutt kobles det hele til en smarthub. Det er selve hjernen i anlegget, forklarer Friis Nielsen til TV 2.

– Denne kobler det hele i hop. Den kan for eksempel slå av gulvvarmen når strømmen er dyr, eller varme vannet når strømmen er billig. Kunden setter det hele opp via en app på telefonen.

Statlig støtte

I februar 2022 åpnet ENOVA for støtte til smart strømstyring for boliger og fritidshjem. Støtten gis dersom man kobler til minst to enheter som har evnen til å lagre energi.

Det vil si varmtvannsbereder, varmekabler i gulv eller lader til elbil. Støtten er en engangsstøtte som dekker 35 prosent av utgiftene, maks 10.000 kroner.

Hittil har nesten 10.000 boliger fått innvilget slik støtte, forteller ENOVA-sjef Nils Kristian Nakstad,

ENOVA sjef Nils Kristian Nakstad sier at staten gir støtte fordi dette gir en mer effektiv bruk av Norges totale energinett. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Vi gir denne støtten fordi den gir to effekter. For det første er det en måte for strømkunder å spare utgifter på. For det andre medvirker dette til at vi får en mer effektiv utnyttelse av det totale strømforbruket i Norge. I årene fremover vil dette bidra til dempe presset på utvidelsen av strømnettet.

Lønnsomt etter tre år

Christoffer Strand er produktsjef i Elko Smart. De er en av flere produsenter som har merket økt etterspørsel etter smarte strømstyringsløsninger. Han mener ENOVA-støtten er en fantastisk ordning, men at det er noe helt annet som er hovedmotivatoren for å installere dette.

– Det er opplagt at det er de høye strømprisene som driver dette. Vi så at dette skjøt fart under strømkrisen i fjor. Selv uten ENOVAs støtte vil en slik styringsenhet betale seg ned på noen få år.

BYTTET: Den gamle termostaten er byttet ut med en ny som styres opp mot prisene til Nord Pool Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Tilbake i Asker ser Knut Kristiansen fornøyd på den ferdiginstallerte strømstyreren sin. Den har kostet 10.000 kroner.

– Jeg har vært inne og regnet på hva jeg sparer. Jeg får redusert utgiftene til varmtvannsberederen med 1900 kroner i året. Og så kommer alt det andre i tillegg. Etter tre år vil det ha betalt seg.