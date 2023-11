Strømsjokk i dag – men ekspertene har én god nyhet

Tirsdag har Norge den dyreste strømmen i hele Nord-Europa. I Sør-Norge vil strømmen koste 220 øre per kWt mellom 17 og 19.

Det er det høyeste på ni måneder.

De høye prisene skal fortsette en god stund fremover, sier Aslak Mæland, som leder kraftverkforvaltningen i Statkraft, til TV 2.

– Det er veldig kaldt i Skandinavia, og det gir utslag på strømprisen. Forbruket er høyt og produksjonen fra vindkraft er relativt lav. Værmeldingen for de neste to ukene tyder på at kulda skal holde seg, noe som gjør at strømprisen også forblir høyt i den perioden.

Aslak Mæland i Statkraft tror strømprisene vil holde seg høye frem til midten av desember Foto: Pål Martin Rossing, TV 2

Ikke som i fjor

Mæland tror ikke vi får strømhopp som i fjor da prisene i perioder lå på over 8 kroner per kWt.

– Det er vanskelig å spå, men vi ser ingen tegn på veldig høye hopp.

Han sier det er flere faktorer som nå peker i riktig retning.

– Vannmagasinene har en fyllingsgrad på 76,3 prosent. Vi har hatt en tørr periode i høst, så de er litt under normalen, men bør likevel være godt nok med tanke på produksjonen gjennom vinteren.



Dette hjelper

Kulda i Nord-Europa er ventet å avta i andre halvdel av desember.

Men fordi det er så kaldt nå, vil prisene i desember ligge rundt 120 øre per kWt, tror Gert Mollestad, som er redaktør i Montel.

– Prisene i Sør-Norge er høyere enn i Tyskland. Det vil de fortsette å være en stund. Det betyr at vi gjennom vinteren vil importere strøm. Utenlandskablene er altså med å dempe prisene.

PRIS: Gert Ove Mollestad, kraftekspert i Montel tror ikke vi vil oppleve prishopp slik som i fjor. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Mollestad tror heller ikke at vi vil oppleve prishopp slik som i fjor.

– Fulle gasslagre



Han peker blant annet på at fulle gasslagre i Europa er med å stabilisere prisene.

– Europa har fulle gasslagre og har gjort seg på lang vei uavhengig av russisk gass. Det betyr mye mindre risiko i markedet.

– Kraftprisene i vinter er selvsagt avhengig av været, men ser ut til å ligge rundt 110 øre per kWt for Sør-Norge i januar og februar.