Strømprisene stenger nærbutikk etter 60 års drift

Etter at kjøpmann Nils Roar Tøkje i Bekkjarvik fikk strømregninger på 100.000 kroner måneden, så han ikke noe annet valg enn å stenge for godt.

– Det er trist, men med slike strømregninger går det ikke lenger, sier kjøpmann og eier av Matkroken i Austevoll kommune, Nils Roar Tøkje.

Han forteller at butikken, som i tillegg til matvarer selger klær, maling, sko, jernvarer og bensin, har opplevd lavere omsetning de siste årene. Med økte strømutgifter på toppen er det slutt.

– Strømutgiftene har tredoblet seg, og jeg får ikke en krone i strømstøtte, sier Tøkje.

60 prosent på hele butikken

De siste ukene har han solgt unna varene sine til halv pris. Siste dagen selges alt, bortsett fra alkohol og tobakk, til 60 prosent rabatt.

OPPHØRSSALG: På siste åpningsdag er alle varer satt ned med 60 prosent. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Han er lite imponert over regjeringens strømstøtteordninger.

– For min butikk får den ingen effekt. Det virker noe hjelpeløst hele greiene. De sier vi skal investere for å få billigere strøm, men det nytter ikke for vi har ikke noe å investere med, sier Nils Roar Tøkje.

På avslutningsdagen er det satt fram kaffe og kaker som en siste takk for handelen.

VEMODIG: Anne-Liv Sekkingstad forteller at hun har handlet her i 57 år. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Det er veldig trist. Jeg har handlet her i 57 år, sier Anne-Live Sekkingstad.

– Jeg synes det er synd at de gir seg. Det er trist at strømprisene blir avgjørende for næringsdrivende og butikker, sier kunde Morten Fagerbakke.

Kritiserer regjeringen

Tidligere ordfører i Austevoll og stortingsrepresentant for Frp, Helge André Njåstad, sier det er trist at butikken må legge ned etter så lang drift.

– Dette viser regjeringens manglende evne til å komme næringslivet i møte på strømpris, og at det fører til at butikker i Distrikts-Norge legges ned på grunn av skyhøye strømpriser, sier Njåstad.

LEI SEG: Stortingsrepresentant for Frp, Helge André Njåstad synes det er trist at butikken på hjemstedet nå legges ned. Foto: Bjorn Inge Bergestuen, FrP

Han sier til TV 2 at han til dags dato ikke har møtt en eneste bedrift som har fått hjelp av regjeringen.

– Det gis småpenger til næringslivet, og dette er starten på en død for butikker og næringsliv i Norge, sier Njåstad.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier det er riktig at det ikke er noen bedrifter som har fått penger enda, men at det er fordi ordningen først ble vedtatt for noen dager siden.

– Nå jobber vi på spreng med å få dette opp å gå. Før jul vil om lag 20.000 av de mest strømutsatte bedriftene få tre tusen millioner kroner overført, sier næringsministeren.

SVARER: Næringsminister Jan Christian Vestre, Ap, synes det er leit at Matkroken i Bekkjarvik legger ned. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Han sier det er veldig leit at Matkroken i Bekkjarvik legger ned, men trekker fram at landet har 25 prosent færre konkurser i år enn i det siste normalåret, 2019

– Jeg må likevel være ærlig og si at i en blandingsøkonomi så kan vi ikke redde alle, sier Vestre.

Undersøkelse viser konkursfrykt

I en fersk medlemsundersøkelse hos hovedorganisasjonen Virke svarer mer enn en tredel av dagligvarebutikkene som holder til i områder med økte strømkostnader at de frykter konkurs.

KONKURSFRYKT: Direktør for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad om Virkes nyeste medlemsundersøkelse. Foto: Virke.

– I tillegg oppgir om lag hver tredje handelsbedrift at de forventer å ha færre ansatte om både 6 og 12 måneder, sier Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk i Virke.

På Austevoll forteller kjøpmann Nils Roar Tøkje at varene han ikke får solgt skal gis vekk til trengende i Romania. Selv har han ingen konkrete planer for fremtiden.

TOMME HYLLER: Matkroken i Bekkjarvik er nå stengt for godt. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Mange har lurt på hva jeg skal gjøre nå. Første uke skal jeg i hvert fall begynne med å gjøre ingenting, sier Tøkje.