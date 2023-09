Aldri før har strømprisen vært så lav som den er onsdag i Sør-Norge. Billigst er strømmen på Østlandet og Vestlandet.

Oslo og Bergen (som ligger i prisområdene NO1 og NO5) har Europas billigste strøm på minus 7 øre, viser statistikk fra kraftbørsen Nord Pool onsdag ettermiddag.

Slår alle rekorder

Redaktør Anders Lie Brenna i EnergiWatch sier et område i Danmark hadde én time med lavere pris onsdag, men torsdag har Øst- og Vestlandet både billigste snittpris og laveste timepris i Europa.

Døgnprisen i Bergen på minus 5,3 øre per kilowattime (kWh) er tidenes laveste for Vestlandets hovedstad, ifølge Europower.

Vi kan takke det kraftige regnet og den voldsomme vinden for den rekordlave strømprisen. Når det blåser kraftig på kontinentet, blir det også lavere priser der.



Tibber forklarer de lave strømprisene med høyt vindkraftproduksjon denne uken. Dessuten er eksportkapasiteten til Tyskland nesten halvert.

– Vannkraften er norske kunders velsignelse og forbannelse, sier Brenna i EnergiWatch.

Han forklarer uttalelsen med at vannkraften sikrer strøm fra en fornybar kilde og kraftprodusentene kan regulere produksjonen og holde igjen vann i magasinene når strømprisen er lav.

Det negative er at ingen kan regulere hvor mye nedbør som kommer og denne høsten har det regnet så mye at magasinene ikke kan holde igjen særlig mer vann uten å risikere flom.

– Når det renner veldig mye vann i elvene og magasinene er fulle, har ikke kraftselskapene noe annet valg enn å produsere strøm, selv om de må gjøre det til ganske lave strømpriser og minuspriser.

Fullere vannmagasin

Fyllingsgraden i magasinene er nå 78,9 prosent, melder NVE. I samme uke i fjor var magasinene bare 68,2 prosent fylt opp.

Da var strømmen i en gjennomsnittshusholdning 66 prosent dyrere enn året før. Den høyeste månedlige strømprisen ble målt i Sør-Norge i august i fjor; 543,11 øre/kWh.

Kraftselskapene kan tjene penger selv om strømprisen er litt negativ ved å selge opprinnelsesgarantier; at strømmen kommer fra en fornybar energikilde, sier Brenna.

– Dermed kan de tjene penger selv om strømprisen er minus 5-7 øre/kWh.



Ikke gratis

For oss forbrukere lønner det seg å bruke strøm når spotprisen er lav.

– Det er lurt å bruke strøm nå. Hvis du har oppvaskmaskin og tørketrommel er det lurt å sette de på.

Det er imidlertid ingen grunn til å sløse med strømmen, for du må fortsett betale.

– Selv om spotprisen er negativ, må strømkunder betale nettleie og avgifter.

Venter at prisen vil holde seg lav

Tibbers prognose viser lavere strømpriser hele uken, for vi har mer regn i vente.

NVE varsler gul fare for flom- og jordskred for store deler i dag og i morgen på Vestlandet sør for Hardangerfjorden og Agder, og store deler av Østlandet og Innlandet. I morgen er det også fare for jord-, sørpe- og flomskred på store deler av Østlandet.