Strømopprørere vant: – En marsjordre

Sp-landsmøtet sendte en torpedo inn i regjeringens klimaplaner med et klart nei til elektrifisering av Equinors anlegg på Melkøya med landstrøm.

MISNØYE: Sp-ledelsen fikk flertallet mot seg i Melkøya-saken. Bildet viser nestleder Anne Beathe Tvinnereim, nestleder Ola Borten Moe og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i samtale med generalsekretær Knut M. Olsen under Senterpartiets landsmøte i Trondheim. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

– Det er klar beskjed.

Det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2 etter at Senterpartiets landsmøte lørdag vedtok at Equinors «søknad om konsesjon for å elektrifisere LNG-fabrikken på Melkøya må avvises».

Flertallet i salen gikk imot redaksjonskomiteens innstilling.

Vedum mener landsmøtevedtaket må få konsekvenser, og at Statnett, Equinor og Statkraft nå bør sette seg ned sammen og jobbe fram en realistisk plan for hvordan elektrifisering av Melkøya kan gjennomføres på en slik måte at den ikke fører til høyere strømpriser i nord.

– Vi har jo hatt en diskusjon også i regjeringen rundt elektrifisering av Melkøya og ser den uroen som har vært i nord, sier Vedum.

– Så dette er bare et tegn på at vi må gå ekstra runder i både Senterpartiet og Arbeiderpartiet og utfordre aktørene på å lage en realistisk plan for elektrifisering av Melkøya uten at det fører til høyere strømpris i nord.

Marsjordre

Sigrid Simensen Ilsøy, fylkesleder i Buskerud Sp, er en av strømopprørerne som kjempet for forslaget.

I FLERTALL: Sigrid Ilsøy, fylkesleder i Buskerud Sp, er en av strømopprørerne som vant fram på landsmøtet lørdag. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Dette handler om å gi en klar marsjordre til ledelsen. Når denne saken nå faktisk er inne til regjering, så er dette Senterpartiets beskjed til ledelsen og regjeringsappratet vårt. Vi ønsker ikke at denne konsesjonen skal bli vedtatt. Det vil gå for mye ut over strøm og industriutvikling, sier Ilsøy til TV 2.

I vedtaket heter det at Senterpartiet ikke vil gå inn for løsninger «som svekker forsyningssikkerheten i det landbaserte kraftsystemet eller løsninger som direkte eller indirekte driver opp prisene i det norske strømmarkedet. Planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett må derfor stanses da dette setter en effektiv stopper for annen industrietablering og opprettelse av arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark.»

Ilsøy mener det må være i Equinors interesse å se på alternative løsninger.

– De har reservert all overskuddskraft som har vært i denne landsdelen. Flere industrisatsinger er på vent fordi denne kraften er holdt av. Det er konsekvenser som vi ikke kan akseptere. Det vil være helt på kollisjonskurs med regjeringens satsing for å få folk til å bli i Finnmark og flytte til Finnmark, sier hun.

I SØKELYSET: Nestleder Anne Beathe Tvinnereim , nestleder Ola Borten Moe og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på Senterpartiets landsmøte i Trondheim. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

– Equinor tjener mye på olje og gass nå og slipper også ut klimagasser. Da må de ta denne kostnaden.

Fikk flertallet mot seg

Det er nestleder Ola Borten Moe som har ledet redaksjonskomiteen på landsmøtet.

Redaksjonskomiteens innstilling var at punktet om Melkøya burde avvises, og fra talerstolen sa Moe at landsmøtet burde unngå vedtak om enkeltsaker som dette og i stedet holde vedtakene på et generelt nivå.

Hvordan vedtaket vil bli fulgt opp av Senterpartiet i regjering, er uklart.

– Det må vi komme tilbake til. Landsmøtets vedtak er rimelig klart. Det betyr selvsagt at vårt utgangspunkt er at vi ikke skal gå videre med prosjektet, med mindre man klarer å anskueliggjøre at de investeringene man gjør, frigjør nye kraftressurser, sier Moe til TV 2.

Han påpeker at ny kraftutbygging i området også vil kreve utbygging av ny strømkabler. Ifølge Moe er det ikke usannsynlig at dette vil føre til en forsinkelse av prosjektet.

HAMMERFEST LNG: Equinors LNG-anlegg på Melkøya i Hammerfest er i dag et av Norges største punktutslipp av klimagasser. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Viktig klimaprosjekt

Uten elektrifisering av Melkøya kan det bli svært vanskelig å nå regjeringens mål om at utslippene av klimagasser skal kuttes med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030 – og at hele dette kuttet skal tas hjemme i Norge.

Elektrifiseringen er beregnet å gi et utslippskutt på hele 850.000 tonn CO2 i året – tilsvarende 1,7 prosent av totalen i Norge.

Ifølge Moe viser saken hvor vanskelig energidebatten i Norge har blitt.

– For det første har vi kjempestore ambisjoner om å redusere klimautslippene våre. For det andre er vi nødt til å ha nok kraft til husholdninger, næringsutvikling og industri. Og for det tredje skal vi ivareta naturhensyn, og i dette området og samisk kulturutøvelse, sier Moe.

– Så dette er ikke plankekjøring for noen.

– Er du skuffet over dette vedtaket?

– Jeg har ikke noe annet valg enn å ta det til etterretning.

STORT POTENSIAL: Elektrifisering av Melkøya vil alene kunne kutte norske utslipp av klimagasser med rundt 1,7 prosent. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Vedum er enig i at vedtaket setter dilemmaene i klimapolitikken på spissen.

– Senterpartiet er opptatt av å få ned utslippene av klimagasser fra norsk olje- og gassproduksjon. Men all politikk er en helhet.

– Hadde du foretrukket at dette ikke ble vedtatt?

– Jeg syns det er et veldig ryddig og ordentlig vedtak. Da har jeg det som arbeidsmandat fra landsmøtet. En eventuell elektrifisering av Melkøya må gjennomføres på en slik måte at den ikke skaper store utfordringer for strømprisene i området.

Ilsøy mener klimapolitikken ikke kan gå på bekostning av befolkningen i nord.

– Vi står ved klimamålene. Men de kan ikke nås ved å rasere industrimuligheter og muligheten for å ha en befestet befolkning i Finnmark.