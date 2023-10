Strømmer til nye billigkjeder

Flere kjenner nå de stigende matvareprisene på lommeboken. Det gjør at billigkjeder som Gigabox og Billy nå opplever en økning i antallet kunder.

– Vi merker bra trafikk om dagen og at kundene planlegger litt mer. De kjøper mer systematisk. De liker godt det storhandelskonseptet vårt, sier direktør i Gigaboks, Terje Systad til TV 2.

Gigaboks er en butikkjede som spesialiserer seg på storhandelen.

I en ny undersøkelse fra Virke svarer halvparten av de spurte at de har dårligere råd nå enn for et år siden.

– Hele 7 av 10 bekrefter at de handler mer på tilbud og kampanjer, og at de handler inn lavprisalternativer enn de litt dyrere alternativene, forteller bransjedirektør i Virke, Bendik Solum Whist.

VIRKE: Bransjedirektør Bendik Solum Whist. Foto: Per Haugen / TV 2

Nye aktører

Solum Whist sier at det nå har kommet nye aktører som tar ulike deler av markedet. Disse selger for eksempel sjampo, tannbørster og vaskemidler.

Når denne handelen trekkes ut av de tradisjonelle dagligvarebutikkene, må de finne andre måter å tiltrekke seg kunder på, sier bransjedirektøren.

Det vil også bli mer vanlig å handle på ulike måter fremover.

– Det vi kan anta er at det å handle mat på nett og det å handle ulike varer i ulike butikker er nok en tendens vi kommer til å se mer til framover. Det betyr at eksisterende dagligvarekjeder må mer fram i skoene og utvikle nye produkt som gjøre at folk vil gå dit, sier Solum Whist til TV 2.

NYKOMMER: Gigaboks og Billy presser de etablerte matkjedene på pris. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Mer opptatt av storhandel



– Vi opplever at flere kjøper ting hos oss som de tidligere kjøpte hos dagligvarekjedene. Så for oss er det positivt, sier Terje Systad, direktør i Gigaboks.



STORHANDEL: Terje Systad, direktør i Gigaboks merker at folk er mer opptatt av å storhandle. Foto: Per Haugen / TV 2

Systad tror det også finnes en annen grunn til at kundene strømmer til de nye billigkjedene.

– Jeg tror folk er mer opptatt av å planlegge og ta storhandel, så slipper man å drive med den hverdagshandlingen, sier Systad til TV 2.



FRYSEVARER: Det kan være mye å spare på å kjøpe frysevarer. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Også kjeden Billy registrerer at det er flere og flere som vi handle hos de.

– Folk bruker bare penger på det de absolutt trenger nå for tiden, så luksusvarer kommer litt lenger bak i køen. Vi har sett en jevn økning av kunder i hele år, forteller Kristian Fjeld, butikksjef på Billy Sartor, som ligger utenfor Bergen.



JEVN ØKNING: Butikksjef for Billy Sartor, Kristian Fjeld, sier de har opplevd en jevn økning av kunder i hele år. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Hver krone teller



Mange av kundene TV 2 møter i Billys butikk på Sartor Storsenter og Gigaboks sin butikk i Åsane utenfor Bergen er klare på at de er blitt mer prisbevisste etter de store prisøkningene den siste tiden.

– Vi er fem stykker i familien, så da må man gjerne tenke litt ekstra på det. Handle litt billige nudler og sånt som ungdommen liker. Hver krone teller, sier Linda Solseth.



BILLIG: Linda Solseth vil handle så billig som mulig for familien sin. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hun får støtte fra Lene Thon.

– Det er helt genialt med slike butikk. Man får nesten litt svenskehandel-følelse av å komme inn hit. Jeg er alenemor til to, så da må man være litt mer prisbevisst.



Jakob Lunde mener det er positivt at man kan handle større mengder varer for en litt mindre sum enn hos vanlige dagligvarebutikker.

– Jeg handler egentlig alt mulig. Fra billig godteri til produkter som kanskje kan være litt dyrere hos andre butikker, sier han.