Strømhøsten: Slik blir trolig regningene dine

BILLIGERE: På dette illustrasjonsbildet er det mørke skyer, men utsiktene for strømprisene utover høsten og vinteren er lysere. Foto: Frode Hoff / TV 2

De høye strømprisene fra vinteren sitter fortsatt friskt i minne. Nå har sommermånedene ført med seg lavere priser, og ekspertene tror vi unngår sjokkregningene også utover høsten og vinteren.

Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema forklarer at lavere forbruk bidrar til de lave strømprisene vi har sett den siste tiden.

– Nå er vi midt i sommersesongen, med lavt forbruk. Det er også en del som fortsatt er på ferie, og industrien går litt lavere, sier han.

– Så er vi på vei inn i den store feriemåneden i Europa, slik at forbruket også der går ned. Samtidig er det godt med produksjon av vind- og solkraft på kontinentet.

KRAFTANALYTIKER: Marius Holm Rennesund i Thelma. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Juliværet har nok ikke blitt helt som ferierende nordmenn hadde ønsket i Sør-Norge. Lavere strømregninger kan være en trøst.

– Nedbøren i Norge den siste tiden presser prisene ytterligere ned. Vi har mange magasiner for å lagre vann, men også en del elvekraft der man ikke kan lagre vannet, og må produsere når nedbøren kommer. Det har gjort at vi har hatt hyggelige priser en periode, sier Rennesund.

Én krone i løpet av vinteren

Forventningen i markedet er ifølge Rennesund at strømprisen i Sør-Norge gradvis vil stige fra dagens nivå og komme opp mot én krone kilowattimen på slutten av året.

Senioranalytiker Benjamin Thomassen i Volue Insight spår også at prisen vil krype opp mot én krone, men tror dette først vil skje på nyåret.

– På høsten vil det nok ligge mellom 50 og 60 øre. Så blir det billigere i nord. Vi får mer behagelige strømregninger og mindre behov for strømstøtte enn i fjor, sier han.

BILLIGERE: Ifølge analytikere får vi trolig mer behagelige strømregninger denne høsten enn i fjor. Varmt vann i dusjen er blant tingene i husstanden som krever mye strøm. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Til sammenligning var snittprisen i perioder sist vinter på mellom fire og seks kroner kilowattimen flere steder i Sør-Norge. Enkelte dager var den også enda høyere enn dette.

Selv om utsiktene for prisene utover høsten og vinteren ser bedre ut enn i fjor, kan det bli høyere priser i perioder.

– På senhøsten og vinteren kan vi for eksempel få perioder med veldig kaldt vær, som presser forbruket og prisene opp, sier Rennesund.

Gasspris er «jokeren»

En viktig grunn til at vi ser ut til å unngå en reprise av forrige vinter er høyere fyllingsgrad i vannmagasinene, forklarer Thomassen.

– I fjor gjorde også frykten for at det skulle bli enda tørrere at man reduserte produksjonen, og prisene økte. De som planlegger hvor mye man skal produsere er nok mer komfortable i år, sier han.

Rennesund peker samtidig på at Europa har klart å omstille seg fra russisk gass, blant annet gjennom byggingen av terminaler for flytende naturgass (LNG) i Tyskland.

MER VANN: Høyere fyllingsgrad i vannmagasinene gjør strømhøsten sikrere. Foto: Kåre Breivik / TV2

Han mener likevel gassprisen fortsatt er «jokeren» når man skal beregne strømprisen i månedene framover.

– Vi er avhengige av en jevn strøm av gass, både gjennom rørledninger og fra LNG-skip. Her kan Kina ta noe av etterspørselen, og mindre tilbud i Europa kan presse kraftprisen opp, sier han, men legger til at gasslagrene i Europa foreløpig er godt fylt opp.

Spår mindre forskjeller

Ifølge Rennesund må vi fortsatt forvente prisforskjeller mellom Sør- og Nord-Norge fram til infrastrukturen for å overføre strøm mellom landsdelene blir bedre. Forskjellene vil imidlertid være mindre denne vinteren enn forrige.

– I fjor fikk vi ekstreme prisforskjeller fordi det var veldig dyrt i Sør-Norge, som er mer styrt av det europeiske markedet og også hadde tørt vær, mens det var veldig vått i nord. Nå forventer vi ikke like høye priser i sør.

RIMELIGERE: Vaskemaskin er blant tingene i husstanden som krever strøm. Denne vinteren forventes det ikke like høye priser og store svingninger i strømprisen som i fjor. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Også Thomassen tror prisforskjellen vil vedvare.

– Akkurat nå er det ganske stor forskjell, men vi forventer at forskjellen minker i løpet av vinteren. Det vil være likere priser enn i fjor, men fortsatt forskjell, sier han.