Strømgrepet som både kan spare deg penger og gi bedre helse

Høsten sniker seg på, og strømprisene ser ikke ut til å stoppe å øke.

Brorparten av strømforbruket vårt går til oppvarming av rom. 66 prosent av strømmen går til dette, ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Det kan dermed være mye strøm å spare ved å senke temperaturen hjemme.

– Summert opp for alle de 2,5 millionene husholdningene i Norge vil én grad lavere innetemperatur gi en besparelse på 1,2 TWh, tilsvarende strømforbruket i en by på størrelse med Drammen, sier seniorrådgiver i NVE, Dag Splide.

Energibruken går ned omtrent fem prosent for hver grad innetemperaturen senkes.

Bedre komfort

Og det er ikke bare lommeboka som kan ha godt av å senke termostaten et par grader. Faktisk kan det gi positiv effekt på allmenntilstanden din.

– Det kan ha en komfortgevinst for mange, sier avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Johan Øvrevik.

FORSKER: Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Johan Øvrevik. Foto: Privat

Kalde temperaturer fører til lavere luftfuktighet. Når uteluften trekkes inn i et varmt inneklima kan luften oppleves ekstra tørr, forklarer han.

Jo varmere det er, jo tørrere oppleves luften.

– Det kan gi ubehag ved at slimhinnene i nesen, øynene og øvre luftveier tørker ut, sier Øvrevik.

Luften kan også føles litt mer støvete, forklarer han. Det kan også føre til mer statisk elektrisitet.

Lavere temperaturer innendørs kan motvirke dette, og kan også påvirke den såkalte relative luftfuktigheten. Det forteller seniorforsker ved Sintef, Sverre Bjørn Holøs.

– Vi tror du vil oppleve det friskere, og kanskje være mindre utsatt for luftveisinfeksjoner, hvis du går litt ned på temperatur, sier Holøs.

KALDERE: Med høsten kommer kaldere temperaturer og lavere luftfuktighet ute. Foto: Frode Sunde / TV 2

Den norske standarden for anbefalt temperatur innendørs om vinteren er 20-24 grader celsius.

Men de aller fleste blir ikke syke av å sette den enda lavere enn dette også.

– Du kan til og med gå ned til 18-19 grader og ta på en ullgenser. Det går helt greit, sier Øvrevik.

FHI slår dessuten fast at for høy temperatur kan gi nedsatt velvære, trøtthet og nedsatt prestasjonsevne.

Øvrevik understreker at det varierer fra person til person hva er som er komfortabel innetemperatur.

Ikke skru ned for mye

Det finnes likevel en grense. Verdens helseorganisasjon fraråder at temperaturen innendørs skrus lavere enn 18 grader.

– Vi vil ikke anbefale at folk slår av varmen helt, sier Johan Øvrevik.

FHI fraråder særlig eldre mennesker, og de med generelt dårlig allmenntilstand, å skru ned varmen for mye.

– Det vi først og fremst ser ved lave temperaturer er en økning i luftveisinfeksjoner. Og så er det økt dødelighet for hjerte- og karsykdommer, sier Øvrevik.

STRØMSPARING: Selv om å senke temperaturen er et godt tiltak for å spare strøm, bør du ikke skru ned varmen for mye, ifølge FHI. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han forklarer at når du fryser kompenserer kroppen med å trekke sammen blodårer i fingre og hender for å redusere varmetap. Det fører til at blodet samler seg på et mindre volum av blodårer.

– Da øker også blodtrykket, og det kan ha uheldig konsekvenser for folk med hjerte-karproblemer, sier Øvrevik.

Dette bør du styre unna

Selv om det å senke innetemperaturen er en god måte å senke strømforbruket på, er det ikke alt i hjemmet du bør fikle med.

Ventilasjonsanlegget og varmtvannstanken bør i utgangspunktet stå i fred.

– Det er et veldig dårlig sparetips å skalke alle luker, og kutte ventilasjonen helt ut, sier Holøs i Sintef.

Han forklarer at det større risiko for kondens når det er kaldt ute.

– Hvis du ikke har et noenlude fornuftig luftskifte vil du etter hvert få kondens, mugg og dårlig inneklima, sier Holøs.

Det kan få både helsemessige og økonomiske konsekvenser.

FUKTSKADER: Kondens kan oppstå ved dårlig ventilasjon. Det kan bli dyrt å reparere skader forårsaket av det.

Holøs fraråder også gjøre for store inngrep i varmtvannstanken. Da kan du nemlig risikere å få farlige legionella-bakterier i vannet.

– Hvis du slår den helt av i perioden, eller lar den ligge på 35-40 grader, er det et mulig legionella-problem. Så det bør man være veldig tilbakeholden med, sier han.