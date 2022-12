«Strøm-flyktet» til Nord-Norge - nå langer Linda (49) ut mot Støre

De høye strømprisene i Sør-Norge var helt avgjørende for at studenten og ettbarnsmoren flyttet til Nord-Norge. Hun oppfordrer alle til å gjøre det samme.

I høst tok Linda Jensen (49) et drastisk valg.

Etter å ha bodd på Østlandet i hele sitt liv, valgte hun å flytte til Nordland.

Jensen hadde da jobbet som hjelpepleier i 25 år og hadde bestemte seg for å studere for å bli sykepleier et annet sted i Norge.

Hun var lei høye strømpriser.

NARVIK: Da strømregningene ble for høye, valgte Linda Jensen å bli «strømflyktning». Hun flyttet til Narvik. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB.

– Jeg var veldig lei av å tenke på når jeg kunne dusje, vaske og varme opp huset. Når du må vurdere å gjøre helt vanlige hverdagslige ting, og endre livsstilen din, så har det blitt for ille, sa Jensen til TV 2 i august.

Det ble helt avgjørende for at hun pakket flyttelasset og dro nordover. Hun ble «strømflyktning».

– Flytt nordover

Når TV 2 kontakter ettbarnsmoren nå desember for høre om hun angrer, kommer svaret kontant.

– Nei, det gjør jeg så absolutt ikke. Det er det beste jeg kunne ha gjort, og jeg stortrives. Flytt nordover alle sammen, sier Jensen engasjert.

Dette mener hun til tross for at også strømprisene i Nord-Norge er rekordhøye nå.

– Kjempeprovosert

Da Jensen flyttet nordover i august var snittprisen i Nord-Norge på 0,012 øre per kilowattime (kWh).

Til sammenligning var snittprisen i Øst-Norge på samme tid 4,41 kroner.

STORE VARIASJONER: Strømprisene blir daglig oppdatert av det nordiske/ nord-europeiske kraftmarkedet, Nordpool. Foto: Skjermdump/Nordpool 14.12.22.

I dag er snittprisen i Nord-Norge 120 øre kWh eks. mva, mens Øst-Norge og Sør-Vest Norge har 666 øre kWh inkl. mva.

– Jeg blir kjempeprovosert over disse prisene. Det er forkastelig at det er så dyrt over hele Norge nå. Det er trist når folk ikke vet hvordan de skal få betalt regningene sine, forteller Jensen.

– Det kommer sjokkregninger fra alle kanter, og folk må spinke og spare på strømmen og andre viktige ting, fortsetter hun.

Det merkes godt på lommeboken at også strømprisene i Nord-Norge er høye nå.

– Strømmen burde ikke ha kostet over 0,50 øre noen steder, mener hun.

STORTRIVES: Linda Jensen er veldig glad for å ha flyttet til Narvik. I år skal hun og datteren feire sin første jul i nord. Foto: Privat

Jensen har tatt ytterlige grep for å spare både strøm og kostnader.

Hun har blant annet flyttet fra Ballangen til Narvik sentrum. Der har hun funnet seg en studentbolig med strøm inkludert.

– Hverdagen er blitt enda litt bedre, og jeg har ikke behov for bil lengre, forteller hun.

For selv om strømregningene i Nordland har økt, hadde det vært enda verre å bli på Østlandet.

– Det hadde ikke fungert økonomisk å studere sørpå for meg nå. Det var strømprisen som ga meg den siste dytten for å flytte den gangen, sier Jensen.

UTSIKT: Linda Jensen har flyttet nærmere Universitetet i Narvik og sparer betydelige reisekostnader. Foto: Privat

– Bare en bløff

Jensen mener at regjeringen har sviktet totalt når mange nå har kommet i en situasjon der folk må prioritere knallhardt for å få økonomien til å gå rundt.

Spesielt statsminister Jonas Gahr Støre får gjennomgå.

– Han Jonas Gahr Støre har ikke peiling på hvordan det er å være et vanlig menneske. «Nå er det vanlig folks tur» er bare en bløff, også lar folk seg lure gang på gang, forteller Jensen engasjert.

Statsministerens kontor er forelagt Jensens kritikk. Støre har ikke anledning til å svare, men olje- og energiminister Terje Aasland sier han forståelse for at Jensen er frustrert.

– Jeg forstår at folk er frustrerte over at strømprisene er høye. At en også har fått høyere priser i nord også er et uttrykk for at det er energiknapphet, sier Aasland.

STRØMKRISE; Olje- og energiminister Terje Aasland sier han har forståelse for at folk sliter i den pågående strømkrisen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Han forteller at regjeringen ikke akter å sette av mer penger i statsbudsjettet til strømtiltak nå. Men han understreker at strømstøtten fortsatt gjelder. Det gjelder også Nord-Norge.

– Vi skal gjøre det vi kan for å stabilisere denne situasjonen og sørge for at folk igjen skal få økonomisk trygghet, fortsetter statsråden.

– Kontakt strømselskapet ditt

Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen har følgende råd til de som frykter skyhøye strømregninger nå.

– Hvis du sliter med å betale regningen må du ta kontakt med selskapet ditt. De fleste selskapene er behjelpelige med en nedbetalingsplan eller en utsettelse, sier Iversen.

GIR RÅD: Thomas Iversen, seniorrådgiver Forbrukerrådet ber deg kontakte strømselskapet hvis regningen blir for høy. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Dersom selskapet i ytterste konsekvens skulle si opp avtalen din, betyr ikke det at strømmen blir stengt.

– Det betyr at du blir overført til såkalt «pliktstrøm». Regjeringen har satt en relativt lav pris for denne strømmen frem til sommeren, sier Iversen.

Han legger til å det også er mulig å søke om støtte til å betale strømutgiftene hos både Nav og Husbanken.