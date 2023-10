Strøm-eksperter: To grupper vil merke forskjell

For mange nordmenn har det blitt en daglig rutine å sjekke strømprisen. Og de siste dagene har kanskje flere merket at pulsen øker når man går inn på strøm-appen.

September var preget av rekordlave priser i strømregion øst og vest. Ekstremregnet fosset ned måneden før, og fylte opp magasinene i øst, viser strømprisindeksen til Fornybar Norge.

Nå peker pilene oppover, og dagene med minuspriser kan se ut til å være over for denne gang. Denne uken kryper kurven til tider over 1 krone per kilowattime, i alle fall i strømregioner sør for Dovre.

STIGER. Kurvene viser en høyere strømpris enn på lenge. Eksempel fra strømregion NO5 (vest) Foto: Skjermdump fra Tibber

Likevel er det ingen grunn til panikk, skal vi tro analytikerne.

– Vi er nå inne i en periode hvor strømprisen er svært avhengig av været, og det er trolig at den stiger på kort sikt siden temperaturene vil falle, sier Gert Ove Mollestad, redaktør i Montel News.

I tillegg til å følge nøye med på strømprisene, studerer Mollestad også værprognosene.

– For noen dager siden viste meldingene at et høytrykk kunne bli liggende over Sør-Norge i lang tid. Kaldere og tørrere vær tærer på ressursene. Nå ser høytrykket ut til å bli kortlivet, og det kan bli vind og regn allerede neste uke. Et litt mildere værregime kan gi hyggeligere priser, forklarer han.

Gladnyhet til forbrukerne

Mollestad sier strømprisene er ventet å ligge rundt 50-60 øre/kWh i Sør-Norge mot slutten av oktober.

Han tror heller ikke at de kommende månedene vil bli svindyre, særlig ikke hvis været holder seg mildt og vått utover i november.

– Ting ser utrolig mye bedre ut ved inngangen til denne vinteren. Det er bra for forbrukerne.

– Så vi får ikke samme høye priser som i fjor?

– Nei, alle markedsaktører vi snakker med, anser det som urealistisk. Det er veldig mye vann i magasinene. I tillegg er forbruket tatt ned som følge av at en del industri er stengt ned og folk er flinkere til å spare strøm.

Ekstra merkbart for to grupper

Heller ikke Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight, tror strømregningene vil komme opp på samme nivå som slutten av fjoråret.

Men noe prisstigning må vi regne med i de kalde månedene.

– Etter toppen i fjor, gikk prisene kraftig ned. De landet på det nivået vi kan forvente også denne vinteren, rundt en krone per kilowattime, sier Lilleholt.

Analysesjefen mener det er særlig to grupper som vil merke en tydelig forskjell: Næringslivet og hyttefolket.

– De vil se en helt annen regning. Disse var eksponert for full pris med null statsstøtte i fjor. Årets priser er på et helt annet nivå.

Kan bli jevnere mellom nord og sør

Nord-Norge merket lite til strømsjokket i fjor. Ifølge Lilleholt er ikke regionen like skjermet denne gangen.

Han spår at prisene i nord vil ligge på tilnærmet samme nivå som i 2022, men at det kan komme perioder med økning.

POSITIV. Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Foto: Håvard Smeland / TV 2

– Vi ser neppe priser opp mot 3-4 kroner per kilowattime, men 30-40 øre må man regne med. Og så er det viktig å merke seg at Nord-Norge har mye mindre vann i magasinene i forhold til i fjor. Dermed kan de ikke eksportere døgnet rundt, og det blir ikke samme flaskehalsen mellom områdene, forklarer Lilleholt.

Særlig i perioder med lite vind i de nordligste fylkene, kan situasjonen jevne seg ut.

– Strømprisen kan da bli lik som i sør.

– Fungerer som et pristak

Både Mollestad og Lilleholt trekker fram den endrede strømstøtteordningen når de snakker om vinterens priser.

I den nye ordningen dekker staten fortsatt 90 prosent av strømprisen som overstiger 70 øre per kilowattime før moms. Det nye er at strømstøtten fra 1. september skal gjelde time for time, og ikke lenger basere seg på gjennomsnittet for måneden.

– Det fungerer i praksis som et pristak. Timeprisen må bli veldig høy for at utgiftene dine skal bevege seg noe særlig over 70 øre, sier Mollestad.

Analysesjef Lilleholt er bare delvis begeistret.

– Når du først har høy strømpris, er det staten som betaler. Men i den nye ordningen får du ikke samme spareinsentiv. Jeg tror prisene i vinter vil ligge rett i overkant av statsstøtten, men det du ender opp med til slutt, er nok ganske likt fjorårets regning, sier han.