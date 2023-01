Strid om «hellig» fjell

HELLIG: Kjerringtind i Hattfjelldal er ifølge samene i området et hellig fjell. Et vannkraftverk vil berøre både reindrifta og religionsutøvelsen, mener de. Foto: Hege Dalen

Selskapet Miljøkraft i Mo i Rana har fått konsesjon til å bygge et småkraftverk i Stikkelsvika i Hattfjelldal kommune. Men utbyggingen krever oppdemming av Kjerringvatn og en tunnel gjennom det som samer i området mener er et hellig fjell, Kjerringtind.

Tom Kappfjell er reineier, han bor rett under fjellet, og nå vil han ha stoppet utbyggingen.

– For reindrifta blir kraftverket helt forferdelig. Da må vi legge om hele drifta. Samtidig er dette et hellig fjell, det har det alltid vært for oss samer i området, forteller Kappfjell til TV 2.

Åndelighet

Han bruker området i fjellet til å takke åndene, men den samiske religionsutøvelsen er svært privat. Når Tom takker gudene er han oftest for seg sjøl. Fjellet og den uberørte naturen er del av livsgrunnlaget for han.

ÅNDELIGHET. Kjerringtind har en sterk åndelig betydning for Tom Kappfjell, som bor i området. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Det har med livet å gjøre, det er i naturen vi har kirka vår. Utbygginga er et slag under beltestedet.

– Dette handler om den samiske identiteten?

– Ja, det gjør det absolutt, sier Kappfjell.

Vi møter han i Trondheim Kunsthall. Her holdt han foredrag om samiske hellige fjell sammen med kunstneren Sissel Bergh. Hun har engasjert seg sterkt i den samiske kulturen og er overbevist om at Kjerringtind er et viktig hellig fjell for samene.

Nidarosdomen

VOLD. Kraftutbygging ved Kjerringtind er voldutøvelse mot noe hellig, mener kunstneren Sissel Bergh. Foto: Jan Arne Austad

– Ja, det vil jeg si. En utbygging her er en voldsutøvelse mot noe som er dypt hellig. Det blir som å begynne å bygge inne i Nidarosdomen, sier kunstneren, som viser til at dette også handler om vår dypeste kulturarv.

VIL BYGGE. Daglig leder i Miljøkraft, Kristin Hildrum vil ikke la seg intervjue om kraftverkplanene ved Kjerringtind. Foto: Mo Industripark

Det er selskapet Miljøkraft i Mo i Rana som har konsesjon til bygging av Stikkelvika kraftverk.

Daglig leder i selskapet Kristin Hildrum sier til TV 2 at de er i dialog med de samiske interessene i området. Hun vil derfor ikke la seg intervjue om denne saken. Men hun skriver i en e-post til TV 2 at de vil gjennomføre prosjektet.

«Det er riktig at vi ønsker å fortsette med dette prosjektet, og vi jobber med ny, endret søknad hvor vi også har justert prosjektet etter dialog med reinbeitedistriktet. Alle slike konsesjonsprosesser er gjenstand for en grundig behandling, blant annet med høringer og konsultasjoner. Der er det naturlig og nødvendig at alle motargumenter også kommer opp. Vi ønsker å fortsette å ha dialog med berørte parter, som reinbeitedistriktet, sånn at prosjektet blir best mulig og fører til færrest mulig negative konsekvenser.»

Også Hattfjelldal kommunestyre har godkjent utbyggingsplanene. Ordfører Harald Lie (Sp) i Hattfjelldal sier at inntektene fra kraftverket er viktige for kommunen. Selv om det ikke er mangel på kraft i Nordland. De vil derfor ikke involvere seg mer i denne saken, sier han til TV 2.

Søksmål

Sametinget har gått i mot kraftverket. Statsforvalteren er skeptisk og Rana og Omegn Naturvernforbund er i mot utbyggingen. Også Reinbeitedistriktet er sterkt i mot planene. De truer med søksmål mot staten hvis prosjektet realiseres, forteller lederen for reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke, Torstein Appfjell. Han mener at man må ta hensyn til samiske tradisjoner. Selv om Kjerringtind ikke har formell status som hellig fjell, er dette noe man må ta med i diskusjonen.

– Kulturminnegranskinger viser at det er en samisk åndelighet rundt vannet her. Vår tilværelse er ikke bare reinsdyr. Vi har en kulturarv å ta vare på, sier Appfjell til TV 2.

De er i dialog med utbyggerne, men Appfjell mener små endringer i prosjektet ikke vil endre deres syn.

– Vi vil ikke ha dette i det hele tatt. Og vi går til søksmål mot staten hvis dette likevel bygges ut, sier lederen av reinbeitedistriktet og viser til at Høyesterett kom fram til at vindmølleparken på Fosen ble bygget i strid med samiske interesser.

– Høyesterett har vist vei. Nå må myndighetene ta inn over seg at samiske interesser har et vern. Vi kommer til å kreve at denne konsesjonen er ugyldig, på lik linje med Fosen, sier Appfjell.

Høyesterett slo fast at konsesjonen til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig. Den krenker reindriftsamenes rett til kulturutøvelse. Men det er fremdeles uklart hvilke konsekvenser denne dommen får.