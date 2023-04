Streikefare: For første gang kan Ikea rammes

FARE FOR STREIK: Dersom NHO og LO ikke blir enige innen midnatt søndag, kan blant annet Ikea, rammes av streik. Foto: Erik Edland

Fredag formiddag møttes YS, LO og NHO hos Riksmekleren i et siste forsøk på å lande årets lønnsoppgjør. Fristen går ut ved midnatt lørdag. Blir de ikke enige, går 25.000 ansatte ut i streik fra mandag klokken 06.00.

På vei inn i meklingen, er LO og NHO enige om at det blir tøffe forhandlinger.

– Vi er godt forberedt på å ta i bruk de kampmidlene vi har, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Vi må forberede oss på alt, men vi må lande et lønnsoppgjør som er tilpasset den økonomiske situasjonen i norske bedrifter, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik møter pressen før meklingsstart. Foto: Marte Christensen / TV 2

La dem spise kake

For første gang kan Ikea tas ut i streik i Norge, og på et møterom på Ikea Slependen i Asker er forberedelsene i gang.

– Vi ser på planer, arbeidslister, sender ut informasjon til medlemmer, får på plass vester, forteller tillitsvalgt Adrian Torres til TV 2.

Ved første streikeuttak, altså de første bedriftene og ansatte LO bruker som ammunisjon i forhandlingen, er totalt 650 ansatte på Ikea Slependen, Furuset, kundesenteret og planning-studio i Oslo pekt ut.

– Det er klart at vi håper på at forhandlingene løser seg, og at NHO blir enige om LOs krav, sier Torres.

– Men de må gi oss en reell lønnsøkning. Ikea har økt prisene sine flere ganger i år, men ikke lønnen til de ansatte. Vi fortjener vår del av kaka.

TILLITEN: Adrian Torres, tillitsvalgt ved Ikea Slependen Foto: Erik Edland / TV 2

Kan måtte stenge

Adrian Torres forteller TV 2 at rundt 650 av 1500 ansatte tas ut i første omgang ved streik.

– Står bedriftene i fare for å måtte stenge i Oslo, om det streikes?

– Absolutt!

Torres påpeker at det blir spekulativt, men han er usikker på hvilken kundeopplevelse man blir møtt med, skulle det bli streik fra mandag av.

Rundt halvparten av de ansatte på hver enhet ved Ikea i Oslo-regionen er HK-medlem.

KLARE: På Ikea Slependen forbereder de ansatte seg på en mulig streik. Foto: Erik Edland

Ikea puster med magen

Ikea på sin side har tillit til at NHO og LO kommer frem til en god løsning. Det sier HR-sjef hos Ikea Norge, Hilde Christensen.

– Vi jobber nå med å se på hvordan en potensiell streik vil påvirke kundene, medarbeiderne og driften.

Om det blir streik, forteller Christensen at noen logistikkproblemer kan oppstå, ettersom en stor andel av Ikea-ansatte på lageravdelingene er fagorganiserte.

– Det er litt tidlig å si hvordan dette vil påvirke driften, men vi vil holde åpent så lange det er trygt for kunder og medarbeidere.

Krever reallønnsvekst

LO vil ha en reallønnsvekst for sine medlemmer, altså en lønnsvekst som er høyere enn prisstigningen. Beregninger viser at prisene vil stige med 4,9 prosent i år, noe som innebærer at lønnsveksten i så fall må være høyere enn dette.

LO viser også til at prisveksten de siste årene har spist opp lønnstilleggene som er forhandlet fram for flertallet av deres medlemmer. Samtidig har flere sjefer og ledere hatt stor lønnsvekst.

NHO mener på sin side at bedriftene nå har ulik lønnsevne, og at dårlige økonomiske tider ikke legger til rette for en stor lønnsvekst.