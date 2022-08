Streikefare: 1.100 kan bli tatt ut i streik fra mandag

Ett av de sentrale konfliktpunktene er reisetidsbestemmelsene.

EL og IT Forbundet mener det er feil at arbeidere på reise til og fra hjemmet på fritiden når arbeidet fører til at du ikke kan overnatte hjemme over lengre tid.

– Dagens situasjon er ikke holdbar lengre, når oppdrag av denne typen har blitt hyppigere og reisetiden mye lengre. Vårt utgangspunkt er derfor enkel, reisetid er arbeidstid når du reiser i arbeidsgivers tjeneste, sier forhandlingsleder Bjørn Fornes i EL og IT Forbundet i en pressemelding.

1.100 ansatte ved 14 bedrifter kan bli tatt ut i streik fra mandag morgen sammen med sine respektive underenheter dersom partene ikke kommer til enighet innen natt til lørdag.

Det vil omfatte arbeidstakere innen energi-entreprenørbransjen, energiforsyning og produksjon. Fornes mener det eventuelle uttaket ikke vil ha en effekt på strømkrisen.