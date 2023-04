Streik kan gi øl-sjokk allerede til helgen

Blå himmel og sol, kombinert med streik, skaper hodebry for flere utesteder.

TOMT: Sivlia Fartum er redd for at streik og mangel på øl vil føre til permitteringer. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Denne uken har sommerfølelsen kommet for fullt i Norge.

Uteserveringer har satt frem bord og stoler til øltørste nordmenn som har kommet seg ut i sollyset etter en lang vinter.

Men sol-uken kom samtidig som LO og YS trappet opp kampen for høyere lønn for de med lavest inntekt. 25.000 medlemmer er i streik og en rekke bryggerier er rammet.

Det får raskt konsekvenser.

– Det holder bare noen dager til. På en solrik helg fra fredag til søndag, så selger vi minimum 1500 liter øl, forteller Silvia Fartum, eier av Grünerhaven uteservering i Oslo.



SKEPTISK: Siivia Fartum mener LO og YS burde unngått serveringsbransjen når de gikk ut i streik. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

For å holde ølkrana åpen litt til, har de ordnet en avtale med et mikrobryggeri i Trondheim som kjører ned pils, men det er ikke i nærheten av nok.

Fartum tok over serveringsstedet etter sin far. Nå ser hun pengene renne ut.



– Hvis streiken fortsetter, mister vi rundt 100.000 – 150.000 i omsetning hver dag. På lang sikt kan jo det bli flere millioner kroner, forteller hun



SKÅL: Mange nøt øl og sol på Grünerhaven onsdag ettermiddag. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Vanskelig å svelge

Eieren har full forståelse for de streikende med minstelønn og at de trenger mer kjøpekraft. Likevel sliter hun med at serveringsbransjen blir rammet igjen.

– Vi var den bransjen som var lengst nedstengt under pandemien. Det gjelder jo bryggerinæringen, som måtte permittere personer og destruere tonnevis av øl. Nå blir akkurat den samme bransjen rammet, forklarer hun.



Lite øl, mye vin

Utestedet på Grünerløkka er ikke alene.

På serveringsstedet Happy Elefante i Ålesund vil de slukke øltørsten med vin.



– Vi skal bli berga fordi vi har veldig mye god hvitvin og rosevin, så vi skal alltid kunne klare å selge inn et godt produkt til kundene våre, men selvfølgelig hadde vært fint å kunne tilby kundene våre et godt glass øl, sier eier Ivar Breivik.



VIN: Ivar Breivik vil servere øl, men kan komme til å gi vin istedenfor. Foto: Håkon Vårhus Sagen

– Nei, altså, det skaper jo veldig mye frykt for både ansatte og driften fremover. Hvordan skal vi planlegge?

– Det vi er mest bekymret for, er om dette blir en langvarig streik som da gjør at vi må gå til permitteringer, som jeg føler at vi har hatt mer enn nok av de to siste årene.



Feil å tenke på pils



LO erkjenner at streiken i stor grad rammer «nytelsesprodukter» som øl, chips, sjokolade og brus. De mener likevel at det blir feil å fokusere for mye på det.

– Det blir litt tabloid når man bare snakker om at nå kommer folk til å gå tomme for Pepsi. Det finnes viktigere ting i verden, sier leder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) til NTB.

Hennes LO-forbund har så langt kun tatt ut medlemmer i streik som jobber på bryggerier, på snacksfabrikker og i vinbransjen. Derfor forstår hun at mediene skriver om dette.

– Men jeg tenker at de samtidig kunne ha skrevet mer om hvorfor vi har valgt å gå til streik. Og hva som har vært konsekvensene for de ansatte i matindustrien de siste årene: nemlig redusert kjøpekraft, økende priser og renter. Det er grunnen til at vi ikke ble enige i meklingen.