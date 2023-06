Strategien sprer seg i butikkene – blir anklaget

Kommunikasjonssjef Kine Søyland påpeker at de ikke lurer forbrukerne.

– EMV bidrar til at blir mer å velge mellom for kundene og til at prisene holdes lavere enn de ville gjort uten konkurranse fra egne merkevarer.

– Alle våre egne merkevarer er tydelig merket med hvem som er avsender og ansvarlig for produktene. I stadig flere tilfeller oppgir vi nå også hvem som har produsert varen for oss, selv om vi ikke er pålagt å gjøre dette, sier Søyland hun til TV 2.

Angående den nye Snop-serien forteller hun dette:

– Disse ble lansert fordi vi ikke får tak i merkevaren M&Ms fra Mars i Norge på grunn av rettigheter som Mondelez har på dette produktet. Samtidig ser vi at Coop har hatt stor suksess med sin egen variant av disse, så det er tydelig at det er et marked for varianter av M&Ms blant kundene, sier hun til TV 2.