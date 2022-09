Strandede Stian og kjæresten fikk uventet hjelp fra Norge

Natt til fredag ble kjæresteparet Stian Tønnessen og Justyna Wiecheckha-Graczyk vekket og kastet ut av hotellet. Nå er paret strandet i Tyrkia.

Paret fra Tønsberg skulle nyte to ukers velfortjent ferie i Alanya i Tyrkia, men den ble avbrutt, til tross for at de ikke skulle hjem før neste fredag.

Kaos med Detur

Paret av en av de mange turister som den siste tiden har opplevd problemer med turoperatøren Detur. Flere flyavganger er kansellert og mange blir ombooket til tidligere avganger hjem.

KASTET UT: Her er Stian i resepsjonen på hotellet med den store blå kofferten etter at de ble kastet ut av rommet. . Foto: Privat

Turoperatøren hadde lovet paret å hjelpe dem å få hjem så raskt som mulig. Først fikk de beskjed at de var booket i et fly til Billund i Danmark.

– Men vi fikk aldri noe bekreftelse, sier Tønnessen.

Deretter fikk de flere lovnader om retur fra Alanya.

– De sa det ikke var noe ledig, så det ble bare mer trøbbel for oss.

I to dager har paret betalt for hotellet i Alanya fra egen lomme, selv om de på forhånd hadde betalt for pakkereisen.

– Vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Det har vært utrolig stressende og kaotiske dager, sier han til TV 2.

Uventet hjelp

Tønnessen og Wiecheckha-Graczyk fortalte TV 2 om utkastelsen og avbrutt ferie. Det var det mange som fikk med seg.

NYTER: Her skal kjæresteparet nyte resten av ferien. Foto: Privat

– Vi ble kontaktet av noen hyggelige mennesker hjemme fra Norge, om at vi kan låne deres private leilighet resten av våres ferie, sier Tønnessen på telefon søndag formiddag.

– Vi ble veldig glad og overveldet. De reddet ferien vår, sier han.

Leiligheten til ekteparet fra Bergen ligger i Avsallar, en liten badeby på den tyrkiske sydkysten, mellom de store reisemålene Side og Alanya.

– Det er jo skikkelig luksus. Det er en svær leilighet med to soverom, to bad, kjøkken og balkong. I tillegg privat badebasseng.

I dag har de badet og slappet av.

– Det er veldig fint her, så vi har ikke mer å klage, sier Tønnessen.

Flybilletter på egen hånd

Detur har tidligere opplyst at de avlyser hele resten av chartersesongen 2022.

– Da dette innebærer endringer i organisasjonen og i organisasjonens prosesser, vil produksjons- og driftsaktiviteter midlertidig bli satt på pause i en periode, skrev de en e-post til TV 2.

Kjæresteparet har bestilt nye billetter hjem - via Gøteborg neste fredag. De er utrolig takknemlige for at fremmede stiller opp for dem.

– Det er fantastiske mennesker. Det er ikke ofte at man får slike tilbud.

Når paret er tilbake i Tønsberg planlegger de å gjøre litt stas på de som ga ferien deres tilbake. Men nå skal de legge bort Detur-kaoset bak seg, og bare nyte late dager i solen.