Stranda-ordfører om prinsessebryllup: – Fantastisk flott

Ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda kommune gleder seg over at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg i Geiranger neste sommer.

Prinsesse Märtha Louise og forloveden Durek Verrett røpet onsdag at de skal gifte seg 31. august neste år. Det skal skje i Geiranger i Stranda kommune på Sunnmøre, som er et av Norges mest besøkte turistmål.

Det gleder Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp). Han forteller at Geiranger er et populært valg for vordende ektepar.

– Først og fremst er dette en gledelig dag for brudeparet. At de legger bryllupet til Geiranger, høres fantastisk flott ut, sier Tryggestad.

Har hatt besøk av dronningen før

Hvem som sitter med ordførerkjedet i den vesle bygda neste år, er fortsatt i det blå. Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet fikk alle sju mandater hver i årets kommunevalg og er nå i sonderinger, forteller Høyres ordførerkandidat Einar Arve Nordang.

Han syns i likhet med Tryggestad at det er stas med prinsessebryllup.

– Det er veldig hyggelig at de velger å vie seg i Geiranger, som er en av de flotteste plassene i landet, sier Nordang.

Ifølge Nordang er ikke planleggingen av det celebre besøket kommet i gang ennå, men han har god tro på at det skal gå fint – til tross for at bygda kun har rundt 200 innbyggere. Høyre-politikeren påpeker at Geiranger tar imot rundt 800.000-900.000 tilreisende hvert år.

ATTRAKSJON: Geiranger er et av Norges mest populære turistmål. Her er cruiseskipet Sapphire Princess på vei ut Geirangerfjorden. Foto: Halvard Alvik / NTB

Dette er heller ikke første gang Geiranger får kongelig besøk. Like ved Hotell Union, der selve bryllupsfesten skal holdes, ligger nemlig besøks- og formidlingssenteret Norsk Fjordsenter som dronning Sonja var med på å åpne i 2002, forteller Nordang.

– Dronningen har ved flere anledninger vært i Geiranger. Hun har gått i fjellet, og nå i det siste har hun vært her på forskjellige besøk. Så jeg tror hele kongefamilien har god tilknytning til Geiranger, sier han.

– En stor ære

Også Monja Mjelva, som er fjerde generasjons vertskap ved Hotell Union, gleder seg over det storfine besøket.

– Vi syns det er veldig hyggelig og en stor ære at de har valgt Geiranger og Hotell Union, sier Mjelva til NTB.

Hotellet ble bygget i 1891 og ble kjøpt opp av Mjelva-familien noen år senere. I dag inneholder hotellet blant annet en egen toppetasje med 13 suiter, svømmebasseng, spa-avdeling, nattklubb og veteranbilutstilling.

For en natt på hotellet må man ut med 3.200 kroner. Prisen er for et standardrom fra fredag 23. august til lørdag 24. august 2024, helgen før prinsessebryllupet. Skal du ha fjordutsikt, må du ut med 4.100 kroner.