Strammer inn juleforbruket: – Året har vært tungt

NULLTOLERANSE: Kredittkort er noe småbarnsfar Are Gaasland absolutt ikke har tenkt å bruke denne julen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

To av tre nordmenn vil bremse juleshoppingen, ifølge undersøkelse. Familien Gaasland på Sotra gjør flere ting for å begrense kostnadene.

Etter nok et år med dyrtid og renteoppganger, merker nok mange at det er mindre penger til overs når vi nå er på vei inn i julestria.

Småbarnsfar Are Gaasland sier dyrtiden vil påvirke deres juletid.

– Siden året har vært tungt, har vi ikke opparbeidet noen pott til julegaver eller den type ting, sier han til TV 2.



SPARER: Familien Gaasland følger med på statsbudsjettet og gjør flere ting for å holde juleforbruket i sjakk. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Familien Gaasland har sønner på to og seks år, og beskriver seg selv som en helt vanlig familie. Begge foreldrene jobber som forsikringsrådgivere i bank.

Nå gjør de flere ting for å holde juleforbruket i sjakk.

– Vi planlegger julegavene i mye større grad enn før. Vi følger også mye mer med på hva som er på tilbud av det vi ønsker oss.

BEKYMRET: Småbarnsfar Are Gaasland er bekymret for familiens økonomi og stadig høyere rente. Han tror ikke helt på at rentetoppen er nådd. Her sammen med sønnene Wemund (2) og Wilhelm (6). Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Nulltoleranse

Familien merker de økte rentene. Derfor prioriterer de ekstra hardt.

– Vi prøver å ha en tydelig kommunikasjon med familie om at vi ikke har lyst til å smelle ut med masse gaver, sier Gaasland.

Derfor skriver de kun en liste over ting de faktisk trenger.

– Selvfølgelig vil man gi det man kan til familie og sånn, men vi fokuserer heller på gaver vi må ha enn det som er greit å ha, ikke luksusgavene.

I tillegg til å prioritere hardere, har familien også tatt et annet konkret grep i privatøkonomien.

– Når det kommer til kredittkort, har vi nulltoleranse. Vi vil ikke ha den fristelsen der. Da lar vi heller være å kjøpe ting. Det innebærer en for stor risiko for oss.

KREDITTKORT: Familien Gaasland har tatt et helt konkret grep for å unngå for høy pengebruk. – Når det kommer til kredittkort, har vi nulltoleranse. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

To av tre vil spare

Det er heller ikke bare familien Gaasland som er mer varsomme med pengebruken denne jula.

I en undersøkelse gjennomført av inkassoselskapet Intrum kommer det frem at to av tre nordmenn vurderer å bruke mindre penger i jula for å holde tritt med høy inflasjon og høye renter.

– Det viser at de fleste har en ganske edruelig og forsiktig tilnærming til privatøkonomien, også i jula, sier sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum til TV 2.

Familien Gaasland merker de økte rentene. Derfor prioriterer de ekstra hardt. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Ifølge Trasti vises denne forsiktige tilnærmingen også igjen i antallet inkassosaker som havner hos dem.

– Det er mindre enn ved inngangen til pandemien, og det er ikke særlig vekst å spore. Så er det et mindretall som sliter med høyere renter.

– Regningen må betales

Antallet inkassosaker har ofte vært høyere i mars og april enn ellers på året, noe Trasti setter i sammenheng med julefeiringen.

– Jula er en periode der forbruket er mye høyere, og mye av det på kreditt. Om regningene ikke blir betalt, tar det mellom to og fire måneder før de går til inkasso, forklarer han.

FORSIKTIG: De fleste klarer å holde juleforbruket under kontroll, sier Morten Trasti i Intrum. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

De siste årene har det imidlertid vært færre inkassosaker som kan knyttes til jula.

– Vi har ikke sett de samme tydelige sesongvariasjonene etter 2020. Denne undersøkelsen indikerer nok at den vil være svakere i år også, sier Trasti.

Selv om noen kan oppleve at regningen går til inkasso, vil ikke Trasti nødvendigvis råde alle til å følge familien Gaaslands eksempel i å avstå helt fra å dra kredittkortet i julehandelen.

– Generelt sett tenker jeg at man må være obs på kostnadene forbundet med ulike typer finansiering. Det er ikke nødvendigvis galt å finansiere julen med kredittkort, så lenge man tar høyde for at regningen må betales senere.