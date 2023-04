Straffet av skjenkekontrollen for tomme vinflasker

STAVANGER (TV 2): Lysholderne på baren Matros i Stavanger ble for sterk kost for skjenkekontrollen. Bareieren nekter å fjerne de tomme vinflaskene. Nå skal saken opp i Stortinget.

– Vinflasker med lys i, sier Stian Robberstad og sukker:

– Jeg kan ikke fatte og begripe det.



25. februar fikk bareieren besøk av skjenkekontrollen. Alt var stort sett tipp topp, utenom to ting:

Et vinskap som ikke fikk plass bak baren. Og ikke minst: lysestakene han har laget.

Robberstad har nemlig laget lysestaker av gamle vinflasker. Alkoholreklame, mener skjenkekontrollen.

Saken ble først omtalt av Stavanger Aftenblad, og er også omtalt av NRK Rogaland.

STÅR FREMME: De tomme vinflaskene står fremme enda. Godt synlige fra gata. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Lever vi på 50-tallet?

Matros, som er navnet på baren Robberstad åpnet i 2021, fikk dermed én prikk som straff.

– Jeg ble bedt om å i hvert fall fjerne etikettene, og i tillegg mente skjenkekontrollen at man nok uansett ville se at det var vinflasker, og at de må vekk, sier Robberstad.

Han stiller seg helt uforstående til den ene prikken Matros nå har på samvittigheten.

– Hva er det som foregår? Lever vi på 50-tallet nå, spør han.

Etter å ha blitt tildelt den ene prikken på barens rulleblad delte Robberstad hendelsen på sosiale medier og møtte voldsom støtte.



NOE FOR SEG SELV: Slik starter Mimir Kristjánssons populære innlegg på Facebook. Foto: Skjermdump.

Blant dem som har reagert, er stortingsrepresentant Mimir Kristjánsson.

– Det er ingen hensikt i å bruke offentlige ressurser på å slå ned på folk som bruker vinflasker som lysestake. Da burde skjenkekontrollen heller prioritert å undersøke lønns- og arbeidsvilkårene til de som jobber i utelivet. Det finnes jo knapt en tariffavtale i hele sektoren, skriver Kristjánsson på Facebook.



Mener det er på høy tid med lovendring

Bareieren har fått nok, og kommer ikke til å gjøre som han blir bedt om.

– Jeg nekter å ta dem ned, sier han kontant.

– For hele bransjen, i hele Norge, må vi nå gå videre. De kommer til å bli stående, som en prinsippsak, sier han.

Bareieren regner med å få både én og to prikker til, men det bekymrer ham ikke stort.

– Jeg får begynne å tegne prikker i vinduene, så kan folk følge med på hvor mange vi har.



– Men dette er lov! Tenk at det er mulig, sier Robberstad og poserer med ølkrana. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

For det skal nevnes, sier han, at etter at han delte sin erfaring med skjenkekontrollen og i media, har det vært stinn brakke i den trange kjellerbaren.

– Alle vil inn og se, alle vil si noe om det. Dette har jo egentlig ført til en vanvittig alkoholreklame, sier Robberstad.



– Hvor mange liter alkohol har blitt konsumert som følge av den ene prikken tror du?



– Det er ikke lite, svarer bareieren lattermildt.



Tema på Stortinget

– Det er to ting som gjelder når vi har et generelt reklameforbud. Massekommunikasjon og markedsføring. I utgangspunktet er all utstilling av alkohol forbudt, sier leder for juridisk avdeling i Stavanger kommune, Anita Wirak til NRK.

Hun understreker at slike vedtak kan klages på, noe Robberstad har sagt han kommer til å gjøre. Wirak sier også at bareieren i utgangspunktet må fjerne det som har ført til prikken.

– Som fakkelen til Frihetsgudinnen, gliser bareieren. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det er ikke sånn at man får en prikk, og så er alt greit. Dette er ikke lokale regler, men nasjonale. Dersom man mener reglene er feil, så er det andre som må svare på det, seier Wirak til NRK.



Nå skal saken opp på Stortinget. Frps stortingsrepresentant Silje Hjemdal har utfordret helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, og ministerens svar ventes neste uke, skriver Aftenbladet.