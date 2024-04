– Straffer en trikkesniker, mens en bankraner går fri

Regjeringen til Jonas Gahr Støre drar en student til Høyesterett for selvplagiat. Samtidig er Støres helseminister Ingvild Kjerkol tatt for plagiat.

Nemnda for studentsaker har enstemmig vedtatt at Ingvild Kjerkol jukset i sin masteroppgave fra 2021 og fratar helseministeren mastergraden i helseledelse, erfarer TV 2.



Dette skjer bare noen uker etter at Universitetet i Tromsø annullerte masteroppgaven til Sandra Borch. Hun gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at det i januar ble avslørt at også hennes masteroppgave inneholdt plagiat.

Når dette skrives, er Kjerkol fremdeles helseminister.

«Straffer en trikkesniker»

Borch unngikk utestengelse fra universitetet. Det gjør også Kjerkol, ifølge opplysninger NRK har fått.

– Etter det jeg forstår, er ikke Kjerkol blitt utestengt og det ble ikke Borch heller. Det er det saken til min klient dreier seg om, sier advokat Magnus Stray Vyrje til TV 2.

TIL HØYESTERETT: Magnus Stray Vyrje representerer studenten som regjeringen vil utestenge for selvplagiat. Saken skal opp for Høyesterett i september. Foto: King Design

Han representerer studenten som Regjeringen til Jonas Gahr Støre drar til Høyesterett for selvplagiat.

– Utestengelse er jo akademisk straff. Så du kan si det slik at verken Kjerkol eller Borch får akademisk straff. Deres fuskehandlinger er svært mye mer alvorlig enn saken til studenten som må til Høyesterett, mener Stray Vyrje.



Han mener det er «underlig» at verken Borch eller Kjerkol blir utestengt.

– Det man i praksis gjør her, er å straffe en trikkesniker, mens en bankraner går fri, sier Stray Vyrje til TV 2.

Venstre-leder Guri Melby sier til TV 2 at det er viktig å likebehandle.

– Jeg vet at det er veldig mange studenter som har vært opprørt over det som de opplever som en slags dobbeltmoral. Det kom tydelig frem da statsråd Sandra Borch måtte gå at de opplever at det er ulike standarder og at de blir behandlet hardere enn det politikere gjør, sier Melby.

Anket av Borch

Selvplagiatsaken skal opp for Høyesterett i september.

– Saken gjelder en student som på en hjemmeeksamen gjenbrukte to tekstavsnitt fra sin egen underkjente besvarelse, til sammen cirka elleve prosent. Oppgaveteksten påla henne å følge kildebruksregler som tillater begrenset gjenbruk av egne arbeid. Studenten henviste i begge avsnitt til de lærebøker hun bygget på, forklarer advokaten.

For dette fikk studenten tolv måneders utestengelse fra Høgskolen i Innlandet (HiNN).

– Ved selvplagiat bruker du egen tekst. Ved plagiat stjeler du fra andre. Allerede der er det en enorm forskjell. Begge statsrådene har plagiert andre og ingen av dem utestenges. Det er helt uforståelig, sier Stray Vyrje.

Statens begrunnelse for å utestenge hans klient, er ifølge ham todelt.

– Den ene er at studenter må likebehandles. Den andre at vi må ha en fast forvaltningspraksis. Spørsmålet er da hvorfor ikke Kjerkol og Borch utestenges. Det trenger en god begrunnelse.



Det var Sandra Borchs departement som anket til Høyesterett, etter at lagmannsretten konkluderte med at studentens begrensede gjenbruk var i overensstemmelse med oppgavetekstens kildebruksregler.

– Statsråd Borch valgte likevel å anke dommen inn for Høyesterett, for å få fastslått at utestengelsen var rettmessig. Anken ble innlevert med ledsagende pressemelding og bred støtte fra statsminister Støre: Nå var det viktig at Høyesterett fremmet anken til behandling, sier Stray Vyrje.