Støvsugeren forhindret en flykatastrofe

En septemberdag i 1987 var et norsk Orion-fly på vingene for å overvåke havområdene opp mot grensen til Sovjetunionen, som det het den gangen.

Det som skulle være et rutinetokt ble plutselig til en svært dramatisk hendelse.

I en høyde på 13.500 fot over bakken i Barentshavet dukker et sovjetisk jagerfly tett opp til det norske overvåkingsflyet.

GODT VEDLIKEHOLDT: Igjennom flere generasjoner har forsvarsansatte på Andøya passet godt på overvåkningsflyene. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Flyet forsvinner, men dukker opp igjen. Veldig nære denne gangen. De vinker til hverandre, og det er god stemning opp i luften.

Dramatisk i luften

Plutselig gjør piloten i det sovjetiske flyet en manøver som gjør at han treffer det norske Orion-flyet. Deler av propellen blir slynget inn i skroget.

– Det var dramatisk. Det kunne ha gått skikkelig galt, forteller Leif Otterholm, systemoperatør på Orion ved Andøya Flystasjon.

SKADET: Propellen viser tydelig tegn på skader etter det dramatiske sammenstøtet. Foto: Luftforsvaret

Han var ikke selv med på turen, men var på jobb samme uke som det mannskapet som fløy.

Propellene gikk inn i flykroppen. Det var plutselig små marginer som skilte mellom liv og død. Kollisjonen kunne ha ført til at propellene stoppet, og flyet mistet motorkraft.

Utrolig nok traff den russiske propellen en Nila støvsuger som sto inne i et skap inne flyet. Støvsugeren ble kastet ut av skapet.

– Det smalt godt. Det var veldig spesielt. Det gikk heldigvis godt med alle sammen. Det satt en støkk i alle da det smalt, sier Otterholm.

SISTE TUR: Leif Otterholm har over 11 tusen flytimer om bord i et Orion-fly Foto: Robin Jensen / TV 2

– Det høres veldig dramatisk ut?

– Det kunne ha gått riktig ille. Når en propell treffer og det blir punktering i skroget, så kunne dette ha endt galt, forteller han.

Vemodig og trist

Det snakkes fortsatt den dag i dag om denne hendelsen som trolig er den de mest alvorlige i Orion sin 54 år gamle historie. Nå er dagen kommet. Det er klar for den aller siste flyturen.

For Leif Otterholm er det spesielt. Han har jobbet om bord i 38 år, og har over 11.000 flytimer:

– Jeg kjenner at det er mange bølger og følelser som går igjennom kroppen nå rett før avgang. Det er både vemodig og trist, men det skal bli godt å bli ferdig også, forteller han.

Klokken ni i dag tidlig takset mannskapet ut.

I 54 år har Orion overvåket kysten av Norge fra basen på Andøya i Nordland, men i dag er det altså slutt.

Det er også en annen historien som har satt spor hos Otterholm.

SISTE REIS: Klokken 09 fredag 30.juni tok Orion-flyet av for aller siste gang fra Andøya Flystasjon Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Vi var på tokt å tok bilder av en russisk ubåt. Noen dager etterpå eksploderte den. Over 100 personer mistet livet, forteller han.

– Du snakker om ubåten «Kursk»?

– Ja, det var ubåten «Kursk» vi så. Det var spesielt, sier veteranen alvorlig.

Med på den aller siste turen er også Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Han har også hatt et nært forhold til de gamle Orion-flyene.

– Orion kom jo til Andøya da jeg ble født i 1969. Derfor er det veldig spesielt å være her nå, 54 år etter. Den har fløyet like lenge som jeg har levd, sier Kristoffersen.

Etter at det ble kjent at Orion skulle fases ut og basen legges ned, har det vært store protester blant lokalbefolkningen.

Det har vært mange fakkeltog opp igjennom årene. Det var hjørnesteinsbedriften som skulle bort, og mange var redde for å miste jobbene sine.

SISTE TUR: Dette er mannskapene som fikk æren av å sette et verdig punktum for 54 år lang tjeneste for Orion-flyene. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Men etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, er Norge sine overvåkingsfly mer viktig enn noen gang for Nato.

Ydmyk og stolt

Forsvarssjefen har planer for Andøya også i framtiden.

– Vi ser at det er økt interesse for alliert trening i Norge og tilstedeværelse i Nato. Andøya skal videreføres som beredskapsbase, og da ønsker vi å legge annen aktivitet hit. Blant er et senter for droneutvikling under planlegging, sier Kristoffersen,

Klokken 13.33 var beredskapen for Orion over. Samtidig tok de splitter nye P8-flyene over fra Evenes.

De gamle flyene blir flydd over til USA i påvente av ett salg. Håpet er også at det bevilges penger til at ett av flyene kan få plass på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø, eller at det stilles ut på hjemmebasen på Andøya.

NYE FLY: Fra og med 30.juni overtar den nye P8-flyene overvåkningsberedskapen i Norge Foto: Roy.-Arne Salater/ TV 2

Samtidig som Orion landet for siste gang, går også Leif Otterholm av med pensjon.

– Urolighetene har jo kommet mye nærmere enn tidligere. Nå skal jeg flytte hjem til Finnmark for å leve der. Den nærmeste naboen er jo de som jeg har drevet etterretning mot. Det blir en uvant følelse å følge med på fremover, sier Otterholm.

Da flyet landet for aller siste gang, ble det mottatt med applaus fra lokalbefolkningen. 54 års beredskap og tjeneste er over.

– I dag er jeg ydmyk og stolt. Vi har vært i luften i 173 tusen timer til sammen. Det har vi gjort uten uhell og tap av menneskeliv, forteller han.