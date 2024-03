Støtte for vinterleker i Innlandet i 2028

STORT: Nyskapningen FIS-Games kan bli det største skisportsarrangementet som er arrangert i Innlandet siden OL på Lillehammer i 1994. OL-anlegget i Kvitfjell er ett av stedene som vil bli brukt om Norge får FIS-Games. Her endte Kajsa Vickhoff Lie på en 4. plass under Super-G i Kvitfjell i helgen. Foto: Gabriele Facciotti / AP Photo

Flertallet i fylkesutvalget i Innlandet har vedtatt at de støtter Norges Skiforbunds ønske om å arrangere de nye vinterlekene, FIS Games, i Lillehammer-området i 2028, skriver Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Gjenbruk av OL-anleggene

De vedtok også å gi 1 million kroner til Hafjell-Kvitfjell Alpin AS til å gjennomføre søknadsarbeidet.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har lansert en ny type vinterleker som skal være en 16 dager lang vinterfestival der ordinære idrettsgrener og paraidrett arrangeres på samme tid. Det skal konkurreres i alle snøsportsidretter som ligger under skiforbundet.

Ordinære idrettsgrener og paraidrett skal arrangeres på samme tid.

Det norske skiforbundet vil arrangere lekene sammen med Kvitfjell-Hafjell AS og Olympiaparken AS. Da blir i så fall øvelsene lagt til Birkebeineren skistadion, Lysgårdsbakkene på Lillehammer, Skeikampen, Hafjell og Kvitfjell.

– Kan sammenlignes med et nytt OL

FIS Games skal arrangeres hvert fjerde år, men ikke samme år som OL.

– Et slikt arrangement vil styrke mulighetene for å få et framtidig gjenbruks-OL, styrke og fornye arrangementskompetansen og legge til rette for et stort arrangement, sier fylkestingsrepresentant Tom Svelle (Ap) til avisa GD.

MULIGHET: Et FIS-Games i Innlandet kan styrke mulighetene for et framtidig gjenbruks-OL i Lillehammer. Her tenner Kronprins Haakon OL-ilden 12. fenruar 1994. Foto: Lise Åserud / NTB / Scanpix Spandols

– Mulighetene kan sammenlignes med et nytt OL, heter det i søknaden om penger som er sendt fylkeskommunen, i følge GD.

Det er bare to søkere til FIS-Games. I tillegg til Norges Skiforbund, har det sveitsiske skiforbundet søkt om å få arrangere FIS Games i 2028 i St. Moritz. Hvem som får tilslaget, blir kunngjort 4. juni 2024.