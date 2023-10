Stortingspresidenten med humoristisk stikk til norske politikere

– Det har jo skjedd så lite i norsk politikk det siste året!

Når stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) taler i den årlige stortingsmiddagen på slottet, er det med et åpenbart nikk til noen mildt sagt skandalepregede måneder i norsk politikk.

Stjålne solbriller, storstilt og hemmeligholdt aksjehandel, styreverv til gode venner, og en rekke avgåtte statsråder som er tilbake på Stortinget og publikum i Store festsal mens stortingspresidenten taler.

– Ja, det er jo faktisk så stille at Nytt på Nytt har spurt om å ha daglige sendinger fra Stortinget, sier Gharahkhani, til høylytt latter fra salen.

Men nok om det, for:

– Kjære alle sammen, i kveld er vi her for å ha det hyggelig.

Hva er kveldens meny? Den finner du nederst i saken.

Kronprinsens kongetale

Et av høydepunktene når kongeparet inviterer stortingsrepresentantene til middag på Slottet, er Kong Haralds tale. Også den med humor og en god dose selvironi.



Men i år er det Kronprinsregent Haakon som vil tale til landets stortingsrepresentanter og andre fra det offentlige Norge, fordi kongen er sykmeldt.

Det er første gang siden Kong Harald ble konge at han ikke vil være til stede på middagen, som med få unntak har blitt arrangert hver høst siden 1906. I år blir den 105. gangen.



Men, gode tradisjoner skal selvsagt holdes i hevd – og Kronprinsregenten åpner med å fortelle at han nettopp skal holde Kongens tale.

– Hans Majestet Kongen er dessverre fortsatt sykmeldt. Han fikk covid i helgen, og er ennå ikke helt frisk. Han hadde gledet seg til å møte dere, og han har bedt meg hilse til alle her i kveld.

– Likevel – talen var jo ferdigskrevet. Kongen har derfor bedt meg om å lese talen for dere. Så får vi se hvordan det går.

Det gode gamle hodet

Etter å ha ønsket velkommen til de 195 gjestene, kan kronprinsregenten avsløre at også det norske monarkiet forsøker å være med på tidens trender.

– Vi vurderer å begynne med kunstig intelligens her på Slottet. Det må de vel ha hatt en god stund, vil kanskje noen tenke. Endelig! vil andre muligens si – det var på høy tid, sier han.

– Vi kan vel alle trenge litt hjelp på intelligensfronten, nå og da.

Men siden både gjester og mat er av det naturlige slaget, lander kongehuset på at det er best å vente litt til.

– Det er like greit at vi bare er oss selv og bruker det gammeldagse hodet, sier kronprinsen.

– En urolig verden

Videre adresserer han de store utfordringene vi står i både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi kan lett bli noe pessimistiske om vi ser oss litt rundt. Vi lever i en urolig verden. Det er krig i Europa, og de menneskelige lidelsene i Midtøsten er vanskelig å begripe. Klimakrisen blir mer og mer synlig over hele verden – også her til lands.

Han trekker frem at demokratiet nå svekkes som styreform i stadig flere land. At våre grunnleggende prinsipper, som maktfordelingen, rettsstetn, frie valg, menneskerettigheter og en uavhengig presse mange steder er på vikende front.

– Vi vet at noen av dere har hatt det ekstra tøft den siste tiden. Når det blåser som verst, kan det være nyttig å reflektere over alt det gode dere makter, evner og faktisk får til. Som enkeltmennesker, og i fellesskapet i vår lovgivende forsamling, sier kronprinsregent Haakon.



Falt for dronningen

For det meste går det greit for kronprinsen å fremføre kongens ord, men noen steder må han holde tunga rett i munnen.

– Og nå må dere fortsette å huske på at det er faren min som snakker, sier kronprinsen, for å forsikre om at neste setning ikke blir, vel, rar.

– For godt over 64 år siden falt jeg for dronningen som sitter her i kveld, sier Haakon, ikke overraskende til stor latter fra salen.

– Det tok noen år før vi fikk lov til å gifte oss. Mange mennesker har, siden den gang, sloss for viktige rettigheter som i bakspeilet kan synes opplagte.

FINN EN FEIL? Her har kronprinsen og dronningen fått hverandres stol. Stortingspresident har i ettertid beklaget. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi rydder opp

Også stortingspresidenten bruker taletid på å snakke om rettigheter, og det unike med norsk demokrati.

– Demokrati og tillit er to verdier som vårt land er bygget på. Noe av det som gjør meg stolt er at vi som samfunn ikke tar disse verdiene for gitt, sier Gharahkhani og understreker:

– Det skal vi aldri gjøre.

Habilitetsskandalene til tross, stortingspresidenten påpeker viktigheten av å ta ansvar når man gjør feil.

– Når vi som enkeltmennesker og institusjoner gjør feil, forventes det både av folket og av våre demokratiske institusjoner at vi rydder opp.

– Dette er ikke en selvfølge i alle land, men i Norge er det det.

Parkert under julegrana

Og mens kong Harald falt for dronning Sonja, falt Gharahkhani for fjorårets julegran.

Det gikk ikke helt som det skulle da stortingspresidenten skulle hente Stortingets juletre. Han valgte det fineste treet av dem alle, «6 meter høyt og ganske fyldig.»

– Treet falt over meg – og der lå jeg – parkert under årets julegran, sier Gharahkhani.

– Og hva gjorde vår fjerde statsmakt, pressen? Hjalp de stortingspresidenten? Nei da.

TV 2 kan bekrefte at vår egen utsendte reporter var en av dem som kom tilbake på kontoret med situasjonen på film.

– En journalist som nok trodde dette skulle bli en kjedelig dag på jobben, våknet opp og ropte: «Yes, yes, ta bilder! Er det noen som filmer her?», sier Gharahkhani, og avslutter:

– Der under treet, må jeg innrømme at jeg lånte Kongens valgspråk: «Alt for Norge.»