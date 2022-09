Stortingspresidenten «gir blaffen» i Iran-kritikk

Masud Gharahkhani fortsetter å hamre løs mot myndighetene i Iran: – At jeg vekker harme hos regimet, det gir jeg egentlig blaffen i.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), som selv har iranske røtter, har flere ganger den siste tiden gått hardt ut mot regimet i Iran.

Lørdag ble den norske ambassadøren kalt inn på teppet etter Stortingspresidentens meldinger på sosiale medier. Iranske myndigheter mener han har blandet seg inn i interne iranske forhold.

– At jeg vekker harme hos regimet, det gir jeg egentlig blaffen i. Jeg er opptatt av å gi de unge menneskene en stemme. Jeg kunne ha vært en av de stemmene, om ikke foreldrene mine tok meg med i 1987 og flyktet fra Iran, sier Gharahkhani til TV 2 mandag.

– Skulle bare mangle

Bakgrunnen for Stortingspresidentens ytringer er Mahsa Amini (22) som døde etter å ha blitt stanset av det iranske moralpolitiet, som anklaget henne for å gå med hijab på feilaktig vis.

Dette er Mahsa Amini i Iran. Hun ble 22 år, havnet i koma og døde i dag. Hvorfor? Hun ble tatt av moralpolitiet i Teherans gater fordi Ayatollah-regimet skal bestemme hvordan kvinner skal kle se. Jeg blir uvel og forbanna. Håper det iranske folk en dag blir frigjort. pic.twitter.com/uOwpWjidlk — Masud Gharahkhani (@MasudGh) September 16, 2022

Politiet i Iran har hele tiden hevdet at Mahsa Amini døde av hjerteinfarkt. Familien hennes avviser at hun hadde problemer med hjertet.

– Det at jeg som Stortingspresident i et av verdens fremste demokratier står opp for demokrati, likestilling og ytringsfrihet, det skulle bare mangle, sier Gharahkhani.

Han understreker at han vil fortsette å uttrykke sin støtte til iranske demonstranter på sosiale medier.

STERKE BILDER: Masud Gharahkhani synes det er tøft å se bildene og videoene som deles fra Iran. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Store protester

I etterkant av dødsfallet til Amini har det vært store protester mot regimet i Iran.

Mandag melder NTB at minst 41 personer skal være drept i demonstrasjonene, ifølge offisielle tall. Den Oslo-baserte menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights hevder at minst 76 personer er drept. De sier imidlertid at det har vært vanskelig å bekrefte dødstallene fordi nettilgangen i Iran har vært blokkert.

– Det har vært mange som Mahsa Amini, som har opplevd de konsekvensene under det regimet som er nå. Nå ser vi at folk er lei. De krever endring, sier Gharahkhani.

Han håper demonstrasjonene er starten på en revolusjon som vil velte det sittende regimet.

– Jeg håper at den iranske folk vinner frem og får frihet og demokrati.

