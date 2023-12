Stortingskomite med bilde-stunt

Hvert fjerde år tar Stortinget offisielle gruppebilder av alle komiteene. I år valgte kommunal- og forvaltningskomiteen å ta et tøysebilde i tillegg, for å vise hva de egentlig bruker mest tid på: De holder på med mobiltelefonen.

TV 2 kjenner identiteten til det medlemmet av komiteen som hadde ideen til bildet. Vedkommende tilhører borgerlig side, men er bekjeden på egne vegne og vil derfor ikke stå frem som opphavsperson.

Uansett, en samlet komite sluttet seg til forslaget om å fiske frem mobilen og la kamera gå.

Selfie-konger

Et medlem TV 2 har snakket med innrømmer at ja: Også stortingsrepresentantene sitter litt for ofte og fikler med mobilen, googler, leser nyheter eller svarer på sms og mail. Mange liker også å ta selfie til bruk på sosiale medier.

TV 2 har lagt merke til at mobilen for mange av folkets representanter er kjærkommen også debatter i salen, i hvert fall under debatter som varer litt for lenge.



– Vi som sitter sitter på Stortinget er et godt gjennomsnitt av befolkningen forøvrig, og vi må vel innrømme at det blir i overkant mye skjermtid, sier denne parlamentarikeren til TV 2.



Et annet komitemedlem er så fornøyd med tøysebildet at det kanskje får plassen på kontorveggen i stedet for det betydelig mer offisielle.

Lite fart og spenning

Kommunal- og forvaltningskomiteen er ikke den mest profilerte komiteen på Stortinget, snarere tvert imot. Den er akkurat like kommunal som den høres ut. Viktig, selvfølgelig, men ikke preget av særlig mye fart og spenning. Slik beskrives komiteens arbeidsområder på Stortingets egen hjemmeside:

«Komiteens arbeidsområder er kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner, innvandringspolitikk, boligforhold, bygningssaker, regional planlegging, nasjonale minoriteter, samiske spørsmål unntatt reglene om valg til Sametinget, saker om organisering og virkeområde for statlig forvaltning, statens fellesadministrasjon, statlig personalpolitikk, herunder lønnsforhold, bevilgninger til Det kongelige hus og partistøtte.»



STREIT VERSJON: Her er det ofisielle bildet av Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite. Foran fra venstre: Kathrine Kleveland (Sp), Helge André Njåstad (Frp), Komiteleder Lene Vågslid (Ap), Heidi Greni (Sp) og Erlend Wiborg (Frp). Andre rekke fra venstre: Komiterådgiver Ole Jakob Totland, Kari Mette Prestrud (Sp), Terje Sørvik (Ap), Mari Holm Lønseth (H), Anne Kristine Linnestad (H), Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og komiteråd Marianne Brænden. Bakerste rekke fra venstre: Mudassar Kapur (H), Grete Wold (SV), Rune Støstad (Ap) og Tobias Drevland Lund (R). Foto: Stortinget

En kilde i komiteen kan likevel opplyse at sommerfestene og komitereisene ofte er preget av godt humør, og tidvis sprelske påfunn. Denne kilden opplyser dessuten at noen av de fremste humørsprederne befinner seg både ytterst til høyre og ytterst på venstre side i politikken.

Men når det skal tas offisielle gruppebilder blir altså hele kommunal- og forvaltningskomiteen helt gærne...