Stortinget krever svar fra Riksadvokaten

TAUS: I over et halvt år har TV 2 forsøkt å få et intervju med riksadvokat Jørn Maurud, som er den øverste sjefen for påtalemyndigheten i Norge. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fra 2011 til 2020 ble 19 nordmenn drept av en psykisk syk gjerningsperson som før drapet hadde begått lovbrudd som endte med å bli henlagt med kode 065, tvil om tilregnelighet.

TV 2 har også fortalt hvordan 57 år gamle Bente døde etter å ha blitt kastet ned en trapp. Saken mot gjerningsmannen ble henlagt selv om hendelsen ble fanget på video.

I helgen avslørte TV 2 hvordan politiet siden 2016 har henlagt over 2000 voldslovbrudd der en person har blitt angrepet, og i mange tilfeller alvorlig skadet, fordi det har vært tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.



De siste årene har det også blitt henlagt mer enn 500 seksuallovbrudd med samme begrunnelse. Flere av disse gjelder anklager om overgrep mot barn.

Er øverste ansvarlig

I mange måneder har TV 2 forsøkt å få et intervju med riksadvokat Jørn Maurud om praksisen knyttet til henleggelsene.

Han er den øverste lederen for påtalemyndigheten i Norge og ansvarlig for retningslinjene som påtalemyndigheten og politiet jobber etter.



I juni sendte en av Riksadvokatens statsadvokater et langt, generelt og skriftlig svar til TV 2. Skrivet tok for seg forebygging av vold, særreaksjoner og tvungent psykisk helsevern.

I august svarte samme statsadvokat hos Riksadvokaten skriftlig på fire nye spørsmål om mørketall og politiadvokaters oppgitte praksis rundt 065-henleggelser.

Heller ikke den gang gjorde de seg tilgjengelig for et intervju. Både i for- og etterkant av dette har TV 2 gjentatte ganger bedt om et intervju, men hver gang har Riksadvokaten sagt nei.

Krever svar

Både Politidirektoratet og Kripos har stilt til intervjuer om temaet, men også de har påpekt at det er Riksadvokaten som er øverste ansvarlig for reglene som ligger til grunn for politiets arbeid.

Nå krever en rekke medlemmer av justiskomiteen på Stortinget at riksadvokat Maurud kommer på banen og redegjør for praksisen.

REAGERER: Sveinung Stensland er justispolitisk talsperson i Høyre og har flere ganger etterlyst at man ser på regelverket rundt psykisk syke lovbrytere. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Høyres Sveinung Stensland mener det fra politisk hold vil være enklere å komme videre i arbeidet med sakene dersom Riksadvokaten er mer åpen.

Han mener at Riksadvokaten bør ta seg tid til det.

– Slik jeg ser det, er situasjonen krevende. Det er, etter mitt syn, for mange saker av denne karakteren som ender uten noe annet enn en henleggelse, sier han.

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik forventer også at Maurud stiller opp.

– Det sier sitt at både Politidirektoratet, Kripos, en rekke politidistrikter, pårørende, bistandsadvokater og forsvarere har brukt tid på å besvare spørsmål fra TV 2. Det er fordi de mener det er viktig å belyse tematikken.

– Merkelig og skuffende

Hun understreker viktigheten av at den øverste ansvarlige for påtalemyndighetens retningslinjer ytrer seg.

– Hvis disse retningslinjene ikke er solide og tydelige nok, kan usikkerheten forplante seg nedover i politiets rekker, sier Thorsvik.

VIKTIG: Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre mener det er viktig at de som er ansvarlig for påtalemyndighetens praksis også gjør seg tilgjengelig. Foto: Martin Leigland / TV 2

Justiskomiteens leder, Per-Willy Amundsen fra Frp, skriver i en epost at han ikke kan svare for Riksadvokatens vurderinger, men understreker:

«Det hadde åpenbart tjent det offentlige ordskiftet om han hadde tatt seg tid til å besvare spørsmål fra TV 2 om henleggelseskode 065. Det har etter hvert fremkommet såpass mange spørsmål gjennom dekningen av saken at mye tyder på at det også vil være i påtalemyndighetens interesse.»

Amundsens partikollega Tor André Johnsen stemmer i.

– Det er både merkelig og skuffende at dere ikke får svar, sier han.

– Naturlig å se på kriteriene

Else Rødby i Senterpartiet mener det er positivt når Riksadvokaten, som hun påpeker at har en helt spesiell rolle i samfunnet, bidrar med sitt syn i spørsmål som har offentlighetens interesse.

– Dersom det skulle være gode grunner for ikke å svare nærmere på medias henvendelser når det gjelder akkurat henleggelseskode 065, så vil det slik jeg ser det, være klokt å opplyse om dem, sier hun.

Andreas Sjalg Unneland i SV mener at det, i kjølvannet av sakene som har blitt publisert, er naturlig for Riksadvokaten å se på kriteriene for hvilke saker som henlegges med kode 065.

– Det får være opp til Riksadvokaten å avgjøre om de vil kommentere, men det ville opplyst samfunnsdebatten om de besvarte henvendelsen fra pressen.

PÅ STORTINGET: Andreas Skjalg Unneland i SV mener det hadde opplyst samfunnsdebatten om Riksdavokaten svarte på flere spørsmål. Foto: Martin Leigland / TV 2

Kommunikasjonsansvarlig Mie Skarpaas hos Riksadvokaten har fått forelagt uttalelsene som er gitt i denne saken.

Hun skriver til TV 2 at det er misvisende at Riksadvokaten ikke har besvart TV 2s henvendelser, og viser til de to skriftlige svarene de har gitt. Hun trekker også frem at Riksadvokaten har bistått TV 2 med å hente inn tall, samt å svare på bakgrunnsspørsmål.

Skarpaas gjentar at de ikke har noe å legge til utover de skriftlige svarene de har gitt, og at Riksadvokaten ikke stiller til et intervju.